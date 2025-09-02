Engleski bez muke za djecu vrtićke, predškolske i osnovnoškolske dobi u inovativnoj školi stranih jezika "SkulMe"

Škola stranih jezika "SkulMe" u Splitu upisuje u novu školsku godinu, a nastava započinje 22. rujna!

U školi "SkulMe" nude programe za sve uzraste - dvije grupe za djecu vrtićke i predškolske dobi, te grupe za osnovnoškolce, odnosno školske grupe od 1.-8. razreda. Uz grupni program, u ponudi imaju i individualne poduke te repeticije.

Učenje u malim grupama omogućuje personaliziranu pažnju i prilagodbu svakom učeniku. Kako bi proces učenja bio interaktivan koriste se napredne tehnologije i multimedijalni sadržaji za motivaciju i bolji uspjeh učenika. Vježbanjem konverzacije fokusiraju se na praktičnu upotrebu jezika kako bi učenici s lakoćom savladali komunikaciju.

"SkulMe"je škola koja uz učenje stranog jezika potiče kreativnost, kritičko razmišljanje i ljubav prema učenju. Vlasnica Tea Maleš, s dugogodišnjim iskustvom u obrazovanju, vodi školu s vizijom stvaranja dinamičnog i poticajnog okruženja koje omogućuje svakom učeniku da postigne svoj puni potencijal.

Lokacija i kontakt:

"SkulMe" se nalazi u Splitu na adresi Doverska 27, a sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj +385 91 973 2561, putem e-maila na skulme.info@gmail.com ili posjetom web stranice skulme.hr.

Zajedno gradimo bolju budućnost za dijete kroz učenje stranih jezika. Upisi su u tijeku, osigurajte mjesto za svoje dijete već danas!