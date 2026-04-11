Eksploziv kod plinovoda izazvao politički rat. Guardian: "Vjerojatno ruska provokacija"

Eksploziv pronađen u blizini plinovoda u Srbiji vjerojatno je 'ruska provokacija', piše Guadianov urednik Dan Sabbagh. Bivši ukrajinski general-bojnik i stručnjak za streljivo Mykola Zentsev rekao je im je da izračuni pokazuju da četiri kilograma eksploziva koliko je zaplijenila srpska vojna sigurnosna agencija ne bi moglo ozbiljno oštetiti cjevovod.

Za uspjeh bi, navodi Guardian, bila potrebna veća količina jer bi nekoliko kilograma uzrokovalo samo lokalno oštećenje bez dugotrajnog prekida opskrbe.

'To nije u skladu s ciljem klasičnog sabotažnog čina, koji ima za cilj onesposobiti infrastrukturu na tjedne ili mjesece', zaključio je Zentsev. Dodaje da je incident vjerojatno bio provokacija uoči važnih mađarskih izbora.

Kako podsjeća Guardian, u nedjelju je mađarski premijer Viktor Orbán rekao da ga je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić obavijestio o pronalasku eksploziva. Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó nagovijestio je da bi Ukrajina mogla biti odgovorna, nazvavši to 'napadom na naš suverenitet', prenosi tportal.

Inače, Péter Magyar, vođa mađarske oporbe, optužio je Orbána da 'pokušava uliti strah vlastitom narodu kroz operacije pod lažnom zastavom' te da slijedi 'savjete ruskih agenata'. Ukrajina je negirala umiješanost, što je potvrdio i čelnik srpske vojne sigurnosne agencije koja vodi istragu, piše Guardian.

Zentsev je ustvrdio da su, po njegovu mišljenju, 'glavni korisnici vjerojatno aktualna mađarska vlada, koja time stječe dodatnu političku prednost uoči izbora, i Rusija, koja nastoji ovakve incidente iskoristiti za diskreditiranje Ukrajine u očima civiliziranog svijeta', prenosi isti izvor.

S tim u vezi, Mađarska jedna od rijetkih zemalja EU koja je odlučila ostati bliska Rusiji, kupujući njezin plin i naftu. Budimpešta je također blokirala odobrenje zajma od 90 milijardi eura za Ukrajinu u ožujku nakon spora s Kijevom oko popravaka zasebnog naftovoda Druzhba, čiji jedan dio prolazi kroz Ukrajinu u istočnu Europu, podsjeća isti izvor.