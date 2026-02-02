Dvjesto godina slobodne riječi: Samoborski fašnik na novom numizmatičkom izdanju

Samoborski fašnik jedna je od njih. Već dva stoljeća podsjeća da su humor, satira i slobodna riječ snažni alati društvenog komentara. Upravo toj tradiciji posvećeno je novo numizmatičko izdanje koje Hrvatska narodna banka izdaje u suradnji s Hrvatskom kovnicom novca.

Numizmatičko izdanje „200. obljetnica Samoborskog fašnika“, iz serije „Hrvatska baština“, bit će dostupno za kupnju od 5. veljače 2026. godine u 9 sati.

Od prvog zabilježenog fašnika 1827. godine, grad Samobor tijekom poklada postaje mjesto u kojem se svakodnevica preispituje kroz šalu, a ozbiljne teme dobivaju duhovit, često vrlo iskren komentar. Na fašniku se vlast simbolično predaje fašničkim likovima, a smijeh i ironija postaju zajednički jezik grada.

Posebno mjesto u toj priči ima Sraka. Britka, znatiželjna i uvijek dobro obaviještena, Sraka nije samo maska ili lik iz tradicije. Ona je glas naroda, kroničarka događanja i podsjetnik da se neke istine najlakše izgovaraju kroz šalu.

Upravo zato autor idejnog rješenja, Karlo Gross, bira Sraku kao središnji motiv ovog izdanja. Kroz nju se prenosi ono po čemu je Samoborski fašnik prepoznatljiv već dva stoljeća – sloboda govora, oštroumnost i vedrina koje i danas jednako snažno odjekuju ulicama grada. No fašnička priča ne pripada samo jednom liku. Uz Sraku stoje Princ, Sudec i Fiškal – stalni nositelji fašničkog poretka u kojem se uloge preokreću, presude izriču s dozom humora, a riječi se izgovaraju bez zadrške. Njihova prisutnost zaokružuje svijet Fašničke Republike, u kojem se na kratko brišu granice svakodnevice, a tradicija se iznova potvrđuje kroz igru i ironiju.

Početak prodaje i dodatne informacije

Novo numizmatičko izdanje tako ne obilježava samo veliku obljetnicu, već podsjeća na važnost tradicije koja se ne boji smijeha, kritike i otvorenog pogleda na stvarnost.

Numizmatičko izdanje „200. obljetnica Samoborskog fašnika“ dostupno je od 5. veljače 2026. godine putem službene web trgovine Hrvatske kovnice novca te kod ovlaštenih partnera.