Dugoročno rješenje protiv vlage u kućanstvima- decentralizirani ventilacijski sustavi

Vlaga i plijesan predstavljaju jedan od najčešćih problema u domovima, osobito u prostorijama s lošom ventilacijom. Klasično provjetravanje često nije dovoljno jer dovodi do gubitka topline i povećane potrošnje energije. Rješenje dolazi u obliku SIKU ventilacijskih sustava, vrhunske austrijske tehnologije koju na hrvatskom tržištu ekskluzivno zastupa Ventoterm.

Kako funkcionira SIKU sustav?

SIKU sustavi temelje se na decentraliziranoj ventilaciji, što znači da svaki prostor ima zasebno rješenje za izmjenu zraka, bez potrebe za kompliciranim ventilacijskim kanalima. Inteligentni senzori automatski prepoznaju povećanu vlagu u zraku i prilagođavaju intenzitet ventilacije, osiguravajući optimalnu mikroklimu u svakom prostoru.

Prednosti SIKU ventilacijskih sustava:

Automatska regulacija vlage – sprječava nastanak plijesni i štetne kondenzacije.

– sprječava nastanak plijesni i štetne kondenzacije. Energetska učinkovitost – smanjuje troškove grijanja zahvaljujući minimalnim toplinskim gubicima.

– smanjuje troškove grijanja zahvaljujući minimalnim toplinskim gubicima. Tih rad – idealno za spavaće sobe, dječje sobe i radne prostore.

– idealno za spavaće sobe, dječje sobe i radne prostore. Antialergijski filteri - sprječava ulazak alergena i nečistoća izvana

- sprječava ulazak alergena i nečistoća izvana Jednostavna instalacija – nema potrebe za velikim građevinskim zahvatima.

Iskustva korisnika

Obitelj Horvat iz Zagreba godinama se borila s problemima vlage i plijesni u svom domu. Nakon neuspjelih pokušaja s odvlaživačima zraka i čestim provjetravanjem, odlučili su ugraditi SIKU sustav.

"Odmah smo osjetili razliku! Prije smo se stalno borili s rošenjem prozora i neugodnim mirisom vlage, a sada je zrak u prostorijama svjež i ugodan. Također, primijetili smo poboljšanje u zdravlju naše djece, koja su ranije imala problema s alergijama," kaže gospođa Horvat.

Ventoterm – vaš partner za zdrav i siguran dom

Kao ekskluzivni zastupnik austrijske marke SIKU, Ventoterm donosi vrhunsku tehnologiju ventilacije koja je prilagođena modernim domovima i poslovnim prostorima. Bilo da gradite novi objekt ili renovirate postojeći, SIKU nudi pouzdano rješenje za trajnu kontrolu vlage, zaštitu od plijesni i poboljšanje kvalitete zraka.

Odaberite Ventoterm i osigurajte dugotrajnu zaštitu svog doma uz provjerenu austrijsku kvalitetu!

