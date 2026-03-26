Drama za pamćenje u Cardiffu: BiH preko penala srušila Wales, Vasilj heroj večeri!

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliku pobjedu u Cardiffu i nakon dramatične večeri izborila prolazak u finalnu fazu dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

U susretu protiv Wales national football team rezultat nakon 90 minuta bio je 1:1, a BiH je slavila nakon raspucavanja jedanaesteraca rezultatom 4:2.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pogledajte slavlje na ulicama Sarajeva nakon pobjede:

Džeko u posljednji trenutak, Wales propustio sve riješiti

Domaćin je poveo u 51. minuti preko Daniela Jamesa nakon pogreške u obrani gostiju, a Wales je imao nekoliko prilika i za povećanje vodstva – uključujući i udarac u okvir gola.

Kako su istaknuli talijanski i međunarodni mediji, BiH je dugo bila pod pritiskom, ali nije odustajala. Spas je stigao u samoj završnici kada je Edin Džeko u 86. minuti zabio za 1:1 i utišao Cardiff.

Taj pogodak potpuno je promijenio momentum utakmice i odveo susret u produžetke.

Vasilj – junak kakvog BiH dugo čeka

U produžecima nije bilo pogodaka, pa je odluka pala s bijele točke. Tu na scenu stupa vratar Nikola Vasilj.

Bosanskohercegovački mediji posebno ističu njegovu smirenost i ključnu obranu u četvrtoj seriji, kada je zaustavio udarac Neca Williamsa i praktički prelomio utakmicu.

S druge strane, Wales je imao priliku povesti već na početku raspucavanja, ali je vratar Darlow obranio prvi penal Demiroviću, što dodatno naglašava koliko je cijela serija bila neizvjesna.

Italija “gleda” rasplet, Europa bruji o utakmici

Talijanski mediji utakmicu su pratili i zbog mogućih implikacija na daljnji ždrijeb i protivnike u završnici kvalifikacija, naglašavajući da se radi o jednoj od najdramatičnijih večeri dodatnih kvalifikacija.

U analizama se posebno ističe karakter BiH, koja se vratila iz gotovo izgubljene situacije i pokazala mentalnu čvrstoću u ključnim trenucima.

Večer puna golova i iznenađenja

Uz ovu utakmicu, večer dodatnih kvalifikacija donijela je niz uzbudljivih rezultata:

Češka – Irska 2:2 (Češka prošla na penale)

Turska – Rumunjska 1:0

Danska – Sjeverna Makedonija 4:0

Italija – Sjeverna Irska 2:0

Poljska – Albanija 2:1

Slovačka – Kosovo 3:4

Ukrajina – Švedska 1:3

BiH na korak do velikog sna

Nakon ove pobjede, Bosna i Hercegovina ostaje u igri za plasman na Svjetsko prvenstvo, a ovakva večer mogla bi se pokazati kao ključni trenutak cijelog kvalifikacijskog ciklusa.

Jer ovakve utakmice – gdje se preživi drama, preokrene rezultat i slavi na penalima – često su upravo one koje vode prema velikim natjecanjima.