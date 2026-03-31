Drama u Zenici: Italija povela nakon velike pogreške, Tabaković vratio BiH u život, utakmica je i dalje u tijeku...

Bosna i Hercegovina i Italija u Zenici igraju finale doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo. Ulog je golem jer pobjednik ide na SP, dok će poraženi propustiti treći uzastopni Mundijal.

Talijani su poveli u 15. minuti nakon velike pogreške Vasilja. Nakon povratne lopte bosanskohercegovački vratar dodao je ravno u noge Barelli, koji je potom proigrao Keana, a on precizno pogodio s oko 15 metara za 0:1.

BiH je do 1:1 stigla u 79. minuti. Dedić je ubacio s desne strane, u petercu je nastala gužva, a Tabaković je najbolje reagirao i poslao loptu u mrežu.

Podsjetimo, obje reprezentacije posljednji su put na Svjetskom prvenstvu igrale 2014. godine, pa je večerašnji dvoboj u Zenici od iznimne važnosti. Odluka o putniku na SP još nije pala.

U tijeku je utakmica...