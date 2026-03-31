Drama na Opus Areni: Prekinuta utakmica Hrvatske i Turske nakon pada turskog izbornika

Hrvatska nogometna U-21 reprezentacija na Opus Areni ugostila je Tursku u kvalifikacijskoj utakmici za Europsko prvenstvo, u susretu koji je imao veliku važnost u borbi za prvo mjesto u skupini. Turska je u ogled ušla kao vodeća reprezentacija s 11 osvojenih bodova, dok je Hrvatska na drugom mjestu s bodom manje i utakmicom manje.

Zbog takvog raspleta na ljestvici, susret u Osijeku imao je poseban značaj jer prvo mjesto vodi izravno na Euro, piše Index.

Prekid u 39. minuti zbog hitne intervencije

Utakmica je privremeno prekinuta u 39. minuti nakon što je liječnička služba intervenirala pokraj turske klupe. Prema informacijama s terena, liječnici su pritekli u pomoć osobi iz turskog stožera, a glavni sudac potom je povukao igrače s travnjaka.

Nekoliko minuta kasnije potvrđeno je da se srušio turski izbornik Egemen Korkmaz. Prema prvim informacijama, poskliznuo se i pao te pritom udario glavom o pod. Hitna služba ubrzo ga je prevezla s terena. Nakon početne zabrinutosti stigla je informacija da je stanje turskog izbornika stabilno. Unatoč tome, susret je ostao u prekidu dok se čekala daljnja odluka organizatora i službenih osoba utakmice.

Za to vrijeme spiker na Opus Areni pozvao je navijače da ostanu na tribinama i pričekaju daljnji razvoj situacije. U trenutku posljednjih informacija nije bilo novih vijesti o mogućem nastavku susreta.

Tko je Egemen Korkmaz?

Egemen Korkmaz aktualni je izbornik turske U-21 reprezentacije. Riječ je o 43-godišnjem bivšem stoperu koji je tijekom igračke karijere nosio dresove Bursaspora, Trabzonspora, Beşiktaşa, Fenerbahçea i još nekoliko klubova. Za seniorsku reprezentaciju Turske upisao je devet nastupa. Po završetku igračke karijere okrenuo se trenerskom poslu, najprije kao pomoćnik u Denizlisporu, BB Erzurumsporu i Trabzonsporu. Na klupu turske mlade reprezentacije postavljen je krajem svibnja 2025. godine, piše Index.