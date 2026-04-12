Donald Trump: Pokrećemo blokadu Hormuškog tjesnaca, Iran će platiti

Nakon neuspjelih pregovora SAD-a i Irana u Islamabadu, predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je na svojoj mreži Truth Social dvije poruke u kojima najavljuje blokadu Hormuškog tjesnaca i oštro napada Iran zbog nuklearnog programa.

"Da skratim, sastanak je prošao dobro, o većini točaka smo se složili, ali jedina koja je zaista važna, NUKLEARNA, nije", napisao je Trump.

Dodao je da će američka mornarica odmah "početi proces BLOKADE svih brodova koji pokušavaju ući ili izaći iz Hormuškog tjesnaca".

"U nekom trenutku doći ćemo do situacije 'SVIMA JE DOPUŠTEN ULAZ, SVIMA JE DOPUŠTEN IZLAZ', ali Iran to nije dopustio, samo zato što kaže: 'Možda negdje postoji mina', za koju nitko osim njih ne zna", naveo je.

"Ovo je SVJETSKA UCJENA i čelnici država, posebno Sjedinjenih Američkih Država, nikada neće biti ucjenjivani", dodao je, piše Index.

Naredba mornarici: Presretati brodove koji plaćaju pristojbu Iranu

Trump je poručio i da je naredio mornarici da "traži i presreće svaki brod u međunarodnim vodama koji je platio pristojbu Iranu", dodajući: "Nitko tko plaća ilegalnu pristojbu neće imati siguran prolaz na otvorenom moru."

Najavio je i uklanjanje mina iz tjesnaca: "Počet ćemo uništavati mine koje su Iranci postavili."

"Ako bilo koji Iranac zapuca na nas ili na mirne brodove, bit će RAZNESEN DO PAKLA!", poručio je.

U istoj objavi ustvrdio je da je Iran već devastiran: "Njihova mornarica je nestala, njihovo zrakoplovstvo je nestalo, njihova protuzračna obrana i radari su beskorisni, Homeini i većina njihovih 'vođa' su mrtvi, sve zbog njihove nuklearne ambicije."

"Blokada će uskoro početi. I druge zemlje će sudjelovati u toj blokadi. Iran neće smjeti profitirati od ove ilegalne UCJENE", dodao je.

Iran optužen da nije ispunio obećanje o otvaranju tjesnaca

U drugoj objavi Trump je optužio Iran da nije ispunio obećanje o otvaranju Hormuškog tjesnaca.

"Iran je obećao otvoriti Hormuški tjesnac i svjesno to nije učinio. To je izazvalo tjeskobu, poremećaje i patnju mnogim ljudima i državama diljem svijeta", napisao je.

Dodao je da Iran tvrdi kako je postavio mine, iako je, kako navodi, "njihova mornarica i većina njihovih 'postavljača mina' potpuno uništena".

"Možda su to učinili, ali koji bi vlasnik broda želio riskirati?" upitao je.

Trump je istaknuo da je Iran time trajno narušio svoj ugled te poručio: "Bolje im je da odmah počnu proces otvaranja ovog MEĐUNARODNOG PLOVNOG PUTA!"

Pregovori u Islamabadu trajali gotovo 20 sati

Otkrio je i da je o pregovorima u Islamabadu bio detaljno informiran.

"Potpredsjednik JD Vance, posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner u potpunosti su me izvijestili o sastanku koji je održan u Islamabadu pod vodstvom pakistanskog feldmaršala Asima Munira i premijera Shehbaza Sharifa", naveo je.

Pregovori su, kako kaže, trajali gotovo 20 sati.

"Mogu ulaziti u detalje i govoriti o puno toga što je postignuto, ali postoji samo jedna stvar koja je važna - IRAN NE ŽELI ODUSTATI OD NUKLEARNE AMBICIJE!"

Dodao je da su američki i iranski predstavnici tijekom pregovora razvili korektan odnos, ali da to nije promijenilo ishod.

"Iranovi predstavnici Mohammad-Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi i Ali Bagheri bili su vrlo čvrsti oko najvažnijeg pitanja", napisao je.

Zaključio je ponavljanjem svoje dugogodišnje pozicije: "IRAN NIKADA NEĆE IMATI NUKLEARNO ORUŽJE!"