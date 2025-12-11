Dolaze li turisti u Dalmaciju zbog gastronomije? Nakon velikog istraživanja pokrenut ambiciozan projekt, prve godine u fokusu je – dalmatinska kuhinja

Iako 87 % stranih posjetitelja Hrvatsku i dalje doživljava prvenstveno kao destinaciju sunca i mora, gastronomska ponuda sve češće postaje razlog dolaska. Gotovo svaki peti gost navodi hranu kao jedan od ključnih motiva za putovanje, a više od polovice ispitanika ističe da su spremni platiti više za autentično gastronomsko iskustvo. Pritom, na pitanje koje zemlje Mediterana vežu uz dobru gastronomsku ponudu, turisti Hrvatsku svrstavaju na visoko drugo mjesto, odmah iza Italije, a ispred Španjolske i Grčke. No, istovremeno, čak 1 od 5 ispitanika ne može imenovati nijedno hrvatsko jelo.

Pokazalo je to istraživanje koje je agencija Improve provela u listopadu 2025. za kompaniju Mastercard. Ispitivanje je provedeno na uzorku od 3017 ispitanika u dobi od 16 do 65 godina koji su u posljednjih pet godina barem jednom putovali u inozemstvo, a dolaze iz Italije, Slovenije, Njemačke, Poljske i Mađarske – tržišta ključnih za hrvatski turizam.

„To je ključni uvid. Hrana nas oduševi kad gosti dođu, ali dok ne dođu, ne znaju što ih čeka. To je naš trenutak za djelovanje“, istaknula je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj. „Zato smo pokrenuli projekt Uplift – prijatelj hrvatske kuhinje, kako bismo tu priču ispričali jasno, stručno i dugoročno.“

Od uvida do akcije – projekt koji spaja podatke, ljude i recepte

Ovi podaci pokazuju koliko je važno sustavno raditi na pozicioniranju hrvatske gastronomije kao jednog od ključnih stupova turističke ponude, što Mastercard, uz podršku institucionalnih partnera – Ministarstva turizma i sporta te Hrvatske gospodarske komore – koji dijele istu viziju i posvećenost razvoju turizma, gradi kroz projekt Uplift – prijatelj hrvatske kuhinje.

Cilj ove petogodišnje inicijative je definirati, zaštititi i promovirati hrvatsku kuhinju kao strateški turistički, kulturni i gospodarski resurs. Projekt se razvija uz podršku institucionalnih partnera te u suradnji s vodećim domaćim chefovima i stručnjacima.

Prijavite se na masterclass radionice s vrhunskim chefovima

Svake godine projekt se fokusira na jednu regiju. Prva sezona pripada Dalmaciji, a šest odabranih jela prošla su proces standardizacije kroz radionice koje vode chefovi Marin Medak, Hrvoje Zirojević, Braco Sanjin, Vjeko Bašić i Marijo Curić kao i gastronom Radovan Marčić te kulinarski konzultant Dino Galvagno.

Projekt živi i na platformama uplift.hr/kuhinja i priceless.com, a osim promocije i istraživanja, uključuje i edukaciju, kroz masterclass radionice za mlade kuhare, na koje se kuharice i kuhari mogu prijaviti do 31. prosinca 2025. Na kraju petogodišnjeg ciklusa, planira se objava Manifesta hrvatske kuhinje, zbirke autentičnih recepata koji definiraju kulinarski identitet Hrvatske.