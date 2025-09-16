Do 50% popusta na sunčane naočale i dioptrijske okvire – Ghetaldus Dalmacija!

Od 15. rujna do 13. listopada 2025. u svim poslovnicama Ghetaldus Dalmacija čeka vas velika prilika za uštedu – iskoristite od 20% do 50% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire.

Popusti vrijede ovako:

na sunčane naočale – popust se odnosi na sve modele s redovnom cijenom iznad 49 €

– popust se odnosi na sve modele s redovnom cijenom iznad 49 € na dioptrijske okvire – popust ostvarujete uz kupnju kompletnih naočala

Uz to, svaka kupnja donosi vam i besplatnu kontrolu dioptrije za odrasle u našim poslovnicama u: Zadru, Šibeniku, Trogiru, Splitu, Omišu, Imotskom i Metkoviću.

Za vaše mališane preporučujemo potpuni oftalmološki pregled prije izrade naočala. Pregledi se obavljaju na adresi Hrvojeva 6, Split.

Termin možete rezervirati radnim danom od 08:00 do 14:00 sati na broj telefona 021/347-629.

Zašto odabrati optike Ghetaldus Dalmacija?

Ono što razlikuje optike Ghetaldus Dalmacija od mnogih drugih jest znanje i profesionalnost koje njeguju. Svi djelatnici su školovani optičari i optometristi koji razumiju složenost vida i pristupaju svakom klijentu individualno, kombinirajući teorijsko znanje s praktičnim iskustvom. Zahvaljujući tome, vrhunska usluga je zagarantirana – od preciznog mjerenja dioptrije do odabira savršenog para naočala.

Danas, kada su stručnost i iskustvo postali rijetkost, tim Ghetaldus Dalmacija ih stavlja u središte svog poslovanja. Ako tražite optiku u kojoj se možete osjećati sigurno, znajući da ste u rukama pravih profesionalaca, onda ste na pravom mjestu.

Lokacije i kontakt podatke svih naših poslovnica pronađite na linku: Sve poslovnice