Djevojčica (3) bila u pritvoru mjesecima, otac tek kasnije doznao što joj se dogodilo

Otac trogodišnje djevojčice, zakoniti stanovnik SAD-a, pet mjeseci je čekao da mu dijete bude pušteno iz saveznog pritvora nakon što je s majkom prešlo granicu. Tek kada se obratio sudu, doznao je da je djevojčica navodno bila žrtva seksualnog zlostavljanja u udomiteljskoj obitelji, piše Associated Press.

Prema sudskim dokumentima, djevojčica je tijekom boravka u obitelji u Teksasu rekla da ju je zlostavljalo starije dijete. Slučaj je prijavljen policiji, a dijete optuženo za zlostavljanje uklonjeno je iz programa.

Otac tvrdi da su mu nadležne službe govorile samo da se dogodila “nezgoda” te mu nisu davale dodatne informacije.

„Pitao sam što se dogodilo, ali su mi rekli da je slučaj pod istragom i da ne mogu ništa reći“, rekao je.

Djevojčica i majka razdvojene su nakon prelaska granice, a dijete je predano Saveznom uredu za preseljenje izbjeglica, koji djecu smješta u prihvatilišta ili udomiteljske obitelji.

Zbog strožih pravila uvedenih prošle godine, djeca u pritvoru ostaju znatno dulje. Prosječno vrijeme zadržavanja poraslo je s 37 na gotovo 200 dana.

Nakon višemjesečnih odgoda, odvjetnici su podnijeli zahtjev sudu, a djevojčica je puštena ocu samo dva dana kasnije.

Kad su se ponovno susreli, otac je primijetio promjene u ponašanju.

„Ima noćne more i lako se uznemiri. Nikada prije nije bila takva“, rekao je.

Djevojčica sada živi s ocem i obitelji u Chicagu, dok se njezin slučaj rješava na sudu.