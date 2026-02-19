DJ, saksofon uživo i 4 pizze + boca vina za 50 eura: Pizzaferaj zove na vikend izlazak

Dj-evi, saksofon live i akcija 4 pizze i boca vina za 50 eura, Pizzaferaj u Zlatnim vratima mjesto je za provesti ovaj vikend. U petak nastupa Ivan Skvorc uz Dj i saksofon live, a u subotu legendarni Dj Sola i La Grande Bellezza Party.

Pizzaferaj u Zlatnim vratima idealno je mjesto za provesti vecernji izlazak vikendom. Pizze od kiselog tijesta, duge fermentacije s vrhunskim nadjevima, oduseviti ce svako nepce. Osim pizza u ponudi je i legendarni burger sa 100 % govedinom s hrvatskih farmi, suho odlezanom 21 dan, kao i svježe tjestenine i salate. Ekskluzivna akcija 4 pizze po izboru i boca vina za 50 eura još uvijek vrijedi.

O ambijentu je teško pričati, jedna od najljepših palača unutar Dioklecijanove palače zadovoljit će svačije standarde.

Treba li vam još razloga za izaći ovaj vikend?

Vidimo se u Pizzaferaja u Zlatnim Vratima!

Info i rezervacije 0913351232