Dicmo ima hit mjesto: Rođendaonica LuNiTo postala omiljena među mališanima iz Splita i okolice

U samo godinu dana LuNiTo rođendaonica postala je jedno od najdražih mjesta djece i roditelja iz Dicma, Sinja, Dugopolja i Splita. S razlogom. Ovdje se rođendani ne “odrađuju”, nego proživljavaju. Ovdje se igra glasnije, slavi jače i pamti dublje. LuNiTo je obiteljski projekt nastao iz ljubavi prema djeci i zato je svaka proslava posebna, osobna i puna emocija.

Kad zakoračite u LuNiTo rođendaonicu u srcu Dicma, prvo što osjetite nije buka ni gužva, nego – toplina. Ona ista toplina koja podsjeća na djetinjstvo, na smijeh bez kraja, na kolače koje je pekla baka i na rođendane gdje su svi bili sretni. Iza tog čarobnog prostora stoji obitelj koja je iz ljubavi prema djeci i želje da im pruži nezaboravne trenutke stvorila mjesto gdje svako dijete ima priliku zasjati. Razgovarali smo s Majom Milun, jednom od glavnih i odgovornih za LuNiTo.

Prošlo je više od godinu dana od otvorenja LuNiTo rođendaonice – kakvi su dojmovi?

Iskreno, još uvijek ne vjerujemo da je već prošla godina! Svaki put kad čujemo dječji smijeh, kad vidimo te male oči koje sjaje i koje se iskreno vesele – znamo da radimo pravu stvar. LuNiTo je nastao iz srca, i svaki dan nas podsjeća koliko vrijedi. U ovih godinu dana kroz naša vrata prošlo je na stotine djece i roditelja – i svaka proslava imala je neku svoju priču, neku posebnu čaroliju.

Je li se lokacija pokazala kao pun pogodak ili imate dojam da ste daleko od grada?

Apsolutno pun pogodak! Kad smo tek krenuli, mnogi su nam govorili da smo “predaleko od Splita” – a danas nam upravo roditelji iz Splita, Sinja, Dugopolja i okolnih mjesta kažu koliko im paše doći ovdje. Mir, svjež zrak i prostor koji diše. Kod nas nema gradske gužve ni stresa – dovoljno parkinga za sve, domaća hrana iz krušne peći, topla kavica i još toplija dobrodošlica.

Ima li neka anegdota s proslava rođendana koja vam je posebno ostala u sjećanju?

S djecom je svaki događaj anegdota ☺️ ali kad bismo trebali izdvojiti samo jednu, onda je to zasigurno rođendan na kojem je mama slavljenika bila u visokom stupnju trudnoće i bilo je upitno i održavanje samog rođendana... Cijeli je rođendan tekao po planu, sve do paljenja svjećica na torti. U istom trenutku kad je torta došla na stol, mami je onako filmski PRSNUO VODENJAK! To je bio trenutak koji zasigurno nikad nećemo zaboraviti. Početak poroda, dolazak novog života na ovaj svijet... jedan neopisiv osjećaj! Da ne kažemo da smo s nestrpljenjem čekali poruku da je sve prošlo u redu... Danas se svi s osmijehom prisjećamo ovog događaja koji potvrđuje kako je Lunito mjesto puno života- u svakom smislu riječi.

Kako zamišljate LuNiTo za godinu dana – više radionica, nova oprema, još više djece?

Planova imamo mnogo, ali ono što sigurno znamo jest da želimo ostati baš ovakvi kakvi jesmo – topli, obiteljski i iskreni. Naše su radionice već postale prepoznatljiv dio Lunitove priče i to nas beskrajno veseli. Vidjeti djecu kako stvaraju, izražavaju se, druže i rastu pred našim očima – to je nešto što ne bismo mijenjali ni za što na svijetu. U godini pred nama želimo nastaviti s radionicama, obogatiti ih novim temama i idejama, te ponuditi djeci još više prilika za igru kroz učenje. Planiramo i nekoliko manjih unapređenja prostora i opreme, ali ne želimo se širiti – vjerujemo da upravo taj osjećaj doma i bliskosti čini Lunito posebnim. Naš cilj nije postati “veći”, nego još topliji, kreativniji i osobniji. Jer kod nas se svako dijete osjeća viđeno, voljeno i važno – i to želimo zadržati zauvijek.

Imate li poruku za sve mame i tate koji još traže “ono mjesto” gdje će njihova djeca slaviti rođendan?

Dođite i osjetite nas. Ne treba vam puno riječi ni preporuka – kad zakoračite u LuNiTo, sve vam bude jasno. Osjetite toplinu, vidite osmijehe i čujete onaj zarazni dječji smijeh koji ispuni cijeli prostor. Svaki rođendan doživljavamo kao poseban dan – s pažnjom, srcem i osmijehom. Zato vjerujemo da svako dijete zaslužuje proslavu koju će pamtiti, a svaki roditelj trenutak mira i zadovoljstva dok gleda svoje dijete sretno i opušteno. Kod nas nema žurbe, nema nervoze ni stresa – samo igra, radost i ljudi koji zaista vole ono što rade. Mi Vašu djecu zovemo imenom i s vrata nam trče u zagrljaj. Pamtimo kakvu kavicu volite, kako se zove mlađa seka. Prepoznamo već poznata lica i uvijek se iznova obradujemo kad nam se ponovno vratite... a vraćate nam se svakodnevno.

LuNiTo je odgovor na ono što svi tražimo: da nam djeca budu istinski, duboko – sretna.