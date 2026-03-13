DHMZ OBJAVIO: Dio Dalmacije sutra pod žutim upozorenjem

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je prognozu za sutra prema kojoj će u većini krajeva prevladavati djelomice sunčano vrijeme, ali uz promjenjivu naoblaku i povremenu nestabilnost. U jutarnjim satima na kopnu se mjestimice može pojaviti magla.

Od sredine dana, uz povećanje naoblake, ponegdje je moguća i slaba kiša ili kratkotrajan pljusak, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog vremena, uz najmanju vjerojatnost za oborinu, očekuje se u istočnim dijelovima zemlje.

Puhat će umjeren, u višim predjelima i jak jugozapadni i južni vjetar. U Slavoniji će prevladavati jugoistočnjak, dok će na Jadranu puhati umjereno do jako jugo.

Jutarnje temperature zraka uglavnom će se kretati između 1 i 6 stupnjeva Celzija, a na obali od 6 do 11 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će većinom između 15 i 20 °C, dok u gorskim krajevima može biti nešto niža.