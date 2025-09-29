Dani otvorenih vrata u Fun parku Dalmaland 04. i 05.10. – zadnji radni vikend sezone 2025!

Dalmaland Fun park poziva sve avanturiste, ljubitelje zabave i obitelji 4. i 5. listopada na sjajni provod u najboljem zabavnom parku u Dalmaciji, svi su pozvani na dane otvorenih vrata – uz besplatan ulaz u park.

Adrenalinske vožnje za hrabre

Doživite još jednom nalet uzbuđenja na spektakularnim atrakcijama koje oduzimanju dah – od vrtoglavih rollercoastera do stresnog Tornada. Svi željni brzine, visine i prave doze uzbuđenja, iskoristite priliku da završite sezonu na najbolji način!

Obiteljska zabava za velike i male

Za naše najmlađe i one koji vole mirniju zabavu, tu su čarobne obiteljske atrakcije i vožnje koje će ispuniti srca veseljem i osmijehom. Jer zabava u Dalmalandu je za svakoga!

Posjetitelji će moći uživati u jedinstvenoj atmosferi i isprobati omiljene atrakcije uz one ride karte po posebnoj cijeni od samo 5,00 €. Karte se kupuju isključivo na blagajnama unutar parka, a svatko može sam odabrati atrakcije u kojima želi uživati.

Radno vrijeme Dani otvorenih vrata

Subota i nedjelja, 4. i 5.listopada, od 14.00-19.00 sati.

Ulaz u park je slobodan – svi su dobrodošli!

Vožnja na željenoj atrakciji: 5,00 €

Za one koji žele cijeli doživljaj bez ograničenja, i dalje su dostupne redovne ulaznice koje omogućuju neograničenu vožnju na svim atrakcijama.

Cjelodnevne ulaznice https://www.dalmaland.com/ulaznice

Standardna cijena ( iznad 141 cm) 24,00 €

Reducirana cijena (djeca od 100 do 140 cm) 20,00 €

Djeca do 100 cm: besplatan ulaz

Prije nego što stigne duga i hladna zima, iskoristite ovu priliku da još jednom osjetite čaroliju zabave, prošećete kroz tematske cjeline, stvorite uspomene i podijelite smijeh i radost sa svojim prijateljima i obitelji. Iskoriste zadnje vožnje sezone i ispratite još jedno nezaboravno ljeto u Dalmalandu!