Dani beba, djece i trudnica ovaj vikend u Mall of Splitu

Najveći sajam dječje opreme u Dalmaciji, Dani beba, djece i trudnica i ove godine stiže u Mall of Split! U petak i subotu, 17. i 18. listopada prizemlje centra pretvara se u pravu oazu za roditelje i djecu, gdje vas očekuje oko 30 izlagača s raznolikom ponudom proizvoda. Sajam će se održavati u sklopu radnog vremena centra od 9 do 21 sat.

Dani beba odlična su prilika za buduće i novopečene roditelje da se upoznaju s novitetima, isprobaju proizvode, opremu za djecu, ali isto tako da dobiju korisne savjete o trudnoći, roditeljstvu i prehrani beba. Osim kupovine, sajam pruža priliku za susrete, razmjenu iskustava i dobivanje korisnih informacija iz svijeta roditeljstva.

Osim sajamskih popusta na izlagačkim štandovima, posjetitelje očekuju i posebne promotivne cijene u brojnim trgovinama Mall of Splita! Kompletan popis trgovina koje sudjeluju s popustima potražite na poveznici.

Darivanje: Mall of Split x Baby Center

Mall of Split u suradnji s Baby Centerom organizirao je darivanje putem društvenim mreža koje traje sve do petka kada će se proglasiti sretni dobitnik/-ica.

Nagrada je poklon bon Mall of Split u vrijednosti 100,00 eura, te proizvode iz Baby Centra: Joolz ruksak za potrepštine i Bubaba by FreeON jastuk za trudnice i dojilje. Više o darivanju i pravilima pronađi na Facebook i Instagram profilu Mall of Splita.

Više o Danima beba i izlagačima pogledajte na službenim web stranicama: Mall of Split i sajma www.danibeba.com.

Ne propustite ovu jedinstvenu priliku, posjetite Dane beba, djece i trudnica, iskoristite super popuste i besplatni autobus do Mall of Splita – sve na jednom mjestu!