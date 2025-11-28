Danas je taj dan: Black Friday u Mall of Split - Svi su ovdje!

Najveći shopping dan u godini je počeo, a Mall of Split ponovno je središte Black Friday euforije. Danas je taj dan kada cijeli centar živi u znaku ogromnih popusta, posebnih ponuda i shopping iskustva zbog kojeg, sasvim opravdano možemo reći: svi su ovdje.

Na linku možete vidjeti neke od popusta koje trgovine nude.

Tijekom dana posjetitelje očekuju posebne ponude i limitirane akcije samo za Black Friday, bogat izbor brendova na jednom mjestu te odlična gastronomska ponuda za predah između shoppinga.

Danas je taj dan, idealan trenutak da ulovite najveće popuste i uživate u najboljem Black Friday iskustvu u Dalmaciji, jer danas, svi su ovdje.