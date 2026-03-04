Dan žena u Hotelu Ambasador: Dan za vas, vaše najdraže žene i male luksuze

Dan žena u Hotelu Ambasador je cjelodnevni program koji okuplja tri različita doživljaja - gastronomski, umjetnički i hedonistički - u jednu priču posvećenu ženama.

Ako ste Dan žena zamislile kao dan za vas, vaš krug žena i rituale koji pune baterije, Hotel Ambasador u Splitu ovog 8. ožujka nudi upravo takav scenarij – od sporog jutra uz brunch, preko kista i čaše vina, do večeri signature koktela. Ukratko, u jednom danu spajaju se uživanje, kreativnost i onaj osjećaj da ste si priuštile nešto posebno. Jer uistinu i jeste!

Jutro: Nedjeljni brunch

Program započinje u 10 sati uz posebnu ponudu Nedjeljnog bruncha, osmišljenog za sve koje žele započeti dan bez žurbe.

Na izboru su dva menija:

Jaja Benedikt uz kavu ili čaj i mimosu – 21 €

Healthy Bowl uz kavu ili čaj i smoothie – 15 €

Mimosa prije podneva? Apsolutno. Smoothie uz pogled na grad? Još bolje. Ovo je jutro za duge razgovore, treći refill kave i onaj osjećaj da nedjeljom zaista ne morate nikamo žuriti.

Popodne: Frida Kahlo, vino i boje

Od 17 sati, Ambasador se pretvara u kreativno utočište – vrijeme je za Paint & Wine večer inspiriranu smjelim bojama i estetikom Fride Kahlo.

U suradnji s Art Bottegom, nastaje iskustvo u kojem kist, platno i čaša vina postaju savršena kombinacija za opuštanje. Svi materijali za slikanje su osigurani, vino i finger food uključeni su u cijenu, a od vas se ne traži talent – samo želja da isprobate nešto novo uz dobru atmosferu i još bolju ekipu. Ono što sa sobom nosite kući nije samo slika, već večer u kojoj ste se posvetile nečem kreativnom, bez pravila i očekivanja.

Ulaznica: 60 €

Rezervacije: putem linka u opisu profila, na broj +385 21 293 000 ili e-mailom na info@ambasadorsplit.com

Večer: Bar Split

U 19 sati program se seli u Bar Split, gdje započinje završni – i možda najhedonističniji – dio dana: večernje druženje uz DJ-a, u atmosferi inspiriranoj luksuznim svijetom Bvlgari Hotel Line kolekcije.

U fokusu je zabavni dio večeri u kojem je barska ponuda kreativno povezana s esencijama mirisa iz ove prestižne kolekcije, stvarajući jedinstven doživljaj koji spaja glazbu, mirise i pomno osmišljene okuse.

Posebna večernja ponuda iznosi 25 € i uključuje dva pažljivo osmišljena barska potpisa te desert, a uz svaku kombinaciju dolazi i malo iznenađenje – simboličan poklon koji će ovu večer učiniti još osobnijom i pamtljivijom.

Gdje i kada?

Hotel Ambasador, Split

Nedjelja, 8. ožujka 2026.

Brunch od 10 sati

Paint & Wine od 17 sati

Kokteli u Baru Split od 19 sati

*Broj mjesta je ograničen pa je ovo idealan trenutak da rezervirate svoje mjesto na vrijeme