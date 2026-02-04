DALMATINCI U ZAGREBU, OVO SE NE PROPUŠTA! 12.2. u Kerempuh stiže večer u čast diva s Uršulom Najev & Black Coffee

Hrvatska popularna glazba nezamisliva je bez svojih diva. Tereza Kesovija, Gabi Novak, Josipa Lisac, Radojka Šverko, Meri Cetinić... – to nisu samo imena, nego institucije. Njihove pjesme desetljećima su bile zvučni zapis naših osobnih i kolektivnih priča, ljubavi, gubitaka i nade. Svaka od njih oblikovala je jedan poseban emotivni prostor u našim srcima, a zajedno čine kanon domaće glazbe koji se prenosi iz generacije u generaciju.

Upravo tim bezvremenskim pjesmama i iznimnom talentu naših glazbenih diva posvećen je koncert "Najljepše pjesme hrvatskih diva Tereze, Gabi, Josipe, Radojke, Meri..." u izvedbi Uršule Najev & Black Coffee.

Ovaj emotivni, intimni spektakl glazbe dogodio se prvi put prošlog rujna na splitskom kazališnom festivalu Teatar uz more, te kao prva kap pokrenuo lavinu emocija publike koja od tada raste. Nakon tri rasprodana koncerta u Splitu, koncertom u Zagrebu 12. veljače službeno kreće i turneja koja će sasvim sigurno napuniti srca publike diljem Hrvatske.

Koncert u čast hrvatskoj glazbi i našim divama

"Najljepše pjesme hrvatskih diva Tereze, Gabi, Josipe, Radojke, Meri..." u izvedbi Uršule Najev & Black Coffee ne propustite poslušati:

1 2. u 20 sati - Satiričko kazalište Kerempuh, Zagreb

19.2. u 20 sati- Teatar uz more, Split (4. put)

28.2. u 20 sati - Hrvatsko narodno kazalište, Šibenik

7.3. u 20 sati - Apfel Arena, Makarska

26.3. u 20 sati - HKD na Sušaku, Rijeka

Pozitivnu tremu i uzbuđenje pred zagrebački koncert i početak turneje Uršula Najev ne krije.

"Jako sam uzbuđena povodom koncerta u Kerempuhu. Kao glumici, kazališne daske su mi ipak najdraža pozornica, a u kombinaciji s divnim repertoarom koji smo pripremili, ne sumnjam da nas čeka posebna večer koja će se pamtiti. Kroz bezvremenske pjesme slavimo bezvremenske žene koje su ostavile snažan pečat u hrvatskoj glazbi i kulturi i ono najvažnije - slavimo ljubav kao najsnažniju i najljepšu pokretačku silu. Vidimo se, čekamo vas punog srca!", Uršula Najev.

Uršula Najev glumica je i pjevačica čija popularnost raste svakim danom. Iako je predana svojoj glumačkoj karijeri, već godinama slovi i kao jedna od najuvjerljivijih vokalnih interpretkinja svoje generacije. Njezin glas istodobno je snažan i ranjiv, tehnički precizan, ali uvijek duboko emotivan. Upravo ta kombinacija omogućuje joj da se uhvati u koštac s pjesmama koje nose snažan autorski i izvođački pečat, a da pritom ne posegne za pukom imitacijom. Najev pjeva s poštovanjem prema originalu što se čuje u svakoj noti i stihu, ali i s jasnim osobnim potpisom, donoseći svježinu i suvremeni senzibilitet u klasike koje svi mislimo da već poznajemo napamet.

Posebnu dimenziju izvedbama daje Black Coffee, jedan od najdugovječnijih i najcjenjenijih domaćih jazz sastava. Njihovi profinjeni aranžmani, oslonjeni na jazz, soul, funk, s izraženom elegancijom dugogodišnjih vrsnih glazbenika, pjesmama diva pružaju novi prostor za disanje. Black Coffee su majstori atmosfere – diskretni, ali izražajni, savršeni su znalci i najbolji suputnici vokalu Ane Uršule Najev.

Koncert u Kerempuhu obećava večer nostalgije, emocije i vrhunske glazbene interpretacije – svojevrsni dijalog između prošlosti i sadašnjosti, u kojem se pjesme naših najvećih diva još jednom potvrđuju kao trajna vrijednost hrvatske glazbene scene.

ULAZNICE: INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260 ZAGREB ONLINE NA mojekarte.hr blagajna KAZALIŠTA KEREMPUH Sve informacije o koncertima potražite na www.teataruzmore.com