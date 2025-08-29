Dalmaland - Vrhunska zabava nastavlja se i u podsezoni i to po sniženim podsezonskim cijenama!

Nakon nezaboravnog ljeta ispunjenog smijehom, adrenalinskim vožnjama i vodenim avanturama, Dalmaland nastavlja s radom i u posezoni. Od 30. kolovoza do 28. rujna posjetitelji će moći uživati u Fun parku i Aquaparku po sniženim, posezonskim cijenama ulaznica.

Ne propustite vrhunsku zabavu po povoljnijim cijenama i rezervirajte svoje mjesto na: www.dalmaland.com/ulaznice.

Park će u tom razdoblju raditi svakog vikenda, u prvom tjednu rujna (od 1. do 4. rujna) park će biti otvoren i od ponedjeljka do četvrtka – savršena prilika za one koji žele iskoristiti mirnije dane, bez gužvi i čekanja na atrakcije. Radno vrijeme aqua parka je od 11.00-18.00 sati, dok je Fun park otvoren od 14.00-20.00 sati.

Dvije zone – dvostruka zabava

U posezoni su dostupne sve atrakcije oba dijela parka:

• Aquapark s velikim i dječjim toboganima, valovitim bazenom i zonama za opuštanje

• Fun park s adrenalinskim vožnjama, vrtuljcima i sadržajem za sve uzraste

• Ugostiteljske zone i Fiaka Beach Bar – savršeni za predah uz promo cijene koktela

Prednosti posezone

Niže cijene ulaznica i manja gužva čine rujan idealnim vremenom za posjet Dalmalandu. Atrakcije su dostupne bez dugih čekanja, u opuštenijem ozračju, uz sve prednosti kasnoljetnog vremena, tople dane i ugodnije temperature koje će vam garantirati ugodnu zabavu i u vodenom i u tematskom dijelu!

Produžite svoje ljeto

Posezona u Dalmalandu pruža priliku da ljeto potraje malo duže. Topli rujanski vikendi i zabava na kopnu i u vodi savršen su način za stvaranje novih uspomena prije jeseni. Bilo da vam godišnji još traje ili su vam ostali možda vikendi, Dalmaland je i odlična vikend destinacija za nezaboravan provod! Mjesto koje će vam dodatno napuniti baterije i stvoriti lijepe uspomene.

Dalmaland poziva sve ljubitelje zabave, adrenalina i vodenih atrakcija da iskoriste posebne pogodnosti i posjete park u rujnu jer zabava u Dalmalandu traje sve do kraja rujna.