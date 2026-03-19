Dalić iznenada došao na nogometni kviz i pomeo konkurenciju

Zlatko Dalić i njegova ekipa osvojili su prvo mjesto na kvizu 'Kvizizi' koji su u Varaždinu organizirali MAXSportovi komentatori Mateo Pukšar i Andrija Cmrečnjak.

Pukšar i Cmrečnjak kviz na temu SHNL-a organizirali su u poznatom varaždinskom kafiću 042contra u suradnji s NK Varaždinom.

Potpuno neočekivano na kvizu se našao i hrvatski izbornik Zlatko Dalić u čijoj ekipi 'Klupa' su bili Samir Toplak, Nikola Šafarić, Branko Ivanković te predsjednik NK Varaždina Dražen Vitez.

U vrlo izjednačenoj borbi, 'Klupa' je do pobjede stigla u finalnom dijelu kviza u kojem je osvojila najviše bodova i slavila ispred ekipa 'Škarice Brune Petkovića' te 'Beverly Hills', piše tportal.

