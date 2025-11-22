Crni petak postaje Crni mjesec: Prahir nudi do 50 % popusta na nakit

Bliži se famozni Crni petak - dan rezerviran za kupovinu,a ako pri tome ta kupovina nije stihijska nego unaprijed isplanirana, tada ste, gospodo, garantirano na dobitku.

Od trenutka kada je zavladalo ludilo Crnog petka, prikazano kroz mnoštvo ljudi koji pobožno čekaju u redu za određeni proizvod koji je samo taj dan drastično snižen, brendovi su morali pronaći način kako smanjiti pritisak tih 24 sata zadnjeg petka u studenom. Tako je nastao Crni tjedan... a ponegdje i Crni mjesec.

Dani kada se kupovina isplati - bilo da kupujete iz potrebe ili iz čistog gušta.

Istražujući što se uistinu isplati kupiti na popustima koje brendovi komuniciraju, osim elektroničkih uređaja za oko nam je zapela jedna kategorija koja nikad ne izlazi iz mode: nakit.

Iskoristiti popust Crnog petka, tjedna ili mjeseca za kupnju nakita često je bolja opcija nego “pikiranje” kupnje u inozemstvu gdje je inače jeftinije (BIH, Dubai, Turska).

Zašto?

Zato što smo pronašli popuste do 50 % na srebro i do 40 % na zlato u Prahiru, i - što je najbolje - popust traje do kraja mjeseca.

Idealan scenarij? Upravo sada kupiti poklone voljenima za nadolazeće blagdane, a ako ste spremni gledati malo dalje u budućnost – odmah poslije blagdana stiže Valentinovo, a vrlo brzo nakon toga i sezona pričesti i krizmi.

I da budemo načisto: kupiti sebi nakit jednako je legitiman razlog kao i svi ostali.

Najbolji “ulovi” povodom Black Montha u Prahiru:

1.Naušnice

Slonić za sreću, srce za sve zaljubljenice u ljubav, bezvremenski cirkončić, križić koji nosi poruku vjere ili prekrasna biserna suza - idealni su pokloni za dame. Za darivanje ovakvih naušnica ne treba poseban povod; ovakav nakit uvijek je znak pažnje, predanosti i ljubavi.

2.Narukvice

Kraljevski vez - nepogrešiva klasika za muškarca koji zna što nosi.

Srebrna narukvica s pozlatom - detalj koji neće proći neprimijećeno.

Narukvica s cirkonima - dodatak koji će podići svaku odjevnu kombinaciju i staviti točku na i.

3.Lančići

Za gospodu koja vole gušći ili širi kôv - komad koji traje i koji se nosi godinama.

4.Prstenje

Elegantni detalj koji nosi poruku - bilo da darujete ili birate za sebe.

Prahir, s dugogodišnjom tradicijom, nudi toliko raznoliku ponudu da nam je bilo teško donijeti konačan odabir. Svaki komad nakita nosi svoju priču, nosi se u različitoj prigodi i često nas veže uz vrijeme, događaj ili osobu.

A s obzirom na to da nakit nema pravu konkurenciju među poklonima - pokloniti nakit uvijek je dobra ideja, osobito sada kad Prahir časti kupce velikim popustima.