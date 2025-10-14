Cijene pale - velika akcija u svim Građa prodajnim centrima!

Očekuje vas velika akcija u Građa prodajnim centrima. Preko 500+ artikala kućanskih uređaja su na popustu od 20%+20% pa sve do 20%+25% popusta.

Na odjelu Građevine ostvarite mogućnost od 20%+10% popusta na cjelokupni asortiman i nemojte propustiti dodatne rabate na posebnom asortimanu električnog alata! Akcija vrijedi samo u fizičkim poslovnicama Građa prodajnih centara u Šibeniku, Solinu, Imotskom i Dubrovniku! Požurite jer akcija ne traje dugo!

Kućanski aparati po cijenama koje se ne viđaju svaki dan!

U Građa prodajnim centrima očekuje vas velika akcija kućanskih uređaja! Preko 500 artikala nalazi se na popustu od 20% + 20%, pa sve do čak 20% + 25%!

U Građi znamo koliko su kvalitetni i pouzdani kućanski aparati važni za svaki dom – oni olakšavaju svakodnevicu, štede vrijeme i energiju te unose udobnost i praktičnost u vaš prostor. Zato smo pripremili posebnu ponudu koju ne želite propustiti!

U našoj bogatoj ponudi pronađite:

Velike kućanske aparate – hladnjake, zamrzivače, perilice rublja, sušilice, perilice posuđa, štednjake, ugradbene pećnice i ploče.

Male kućanske aparate – mikrovalne pećnice, kuhala za vodu, aparate za kavu, blenderi, štapni mikseri, tosteri, usisavači i još mnogo toga.

Grijanje i hlađenje – klime, bojleri, peći i drugi uređaji koji osiguravaju udobnost doma u svako doba godine.

Iskoristite ovu posebnu akciju i opremite svoj dom vrhunskim uređajima! Naglašavamo vrhunske marke Končar, Bosch, Electrolux, Gorenje, Hisense i Beko, poznate po pouzdanosti, kvaliteti i dugotrajnosti u svakom domu.

GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Ostvarite mogućnost od 20% + 10% popusta na baš sve proizvode građevinskog materijala. Uz to iskoristite i mogućnost besplatne dostave.

U ponudi ćete pronaći širok asortiman: cementa, mortova, betona, žbuka, fasada, ljepila za fasade, stiropora, opeka i blokova, crijepova i pokrova, dasaka, greda, gips ploča, dimnjaka, građenja željeza, cijevi, izolacija, kamina i vrtnog asortimana, te mnoge druge proizvode za gradilište i renovaciju.

ELEKTRIČNI ALAT

Bez pravog alata nema kvalitetnog posla – bilo da uređujete dom, popravljate oko kuće, radite u vrtu ili se bavite profesionalnim projektima.

U Građi je upravo u tijeku posebna akcija na odabrani asortiman električnog alata. Idealna prilika za sve koji traže pouzdanost, snagu i funkcionalnost u svakodnevnom radu – uz cijene koje će vas ugodno iznenaditi!

Pronađite alate poznatih brendova koji olakšavaju svaki zadatak – od bušenja, brušenja i rezanja do preciznih završnih radova. Bilo da ste majstor s iskustvom ili tek započinjete s renovacijom, sada je pravo vrijeme da obnovite svoju opremu i rad učinite lakšim, bržim i učinkovitijim.

SVE U GRAĐA PRODAJNIM CENTRIMA

Ne propustite ovu veliku akciju koja vrijedi isključivo u Građa prodajnim centrima u: Šibeniku, Solinu, Imotskom i Dubrovniku!

Posjetite nas i iskoristite fantastične popuste te opremite svoj dom ili gradilište vrhunskim proizvodima po cijenama koje se rijetko viđaju!