Ceca oduševljena Mamićem: "Kad mi je teško gledam njegove intervjue"

Folkerica i udovica ratnog zločinca Arkana, Svetlana Ceca Ražnatović, kaže da je fascinirana Zdravkom Mamićem (bjeguncem od hrvatskog pravosuđa) koji se raspametio na njenom koncertu na Jahorini.

Ova rečenica govori dovoljno, ali ajmo dalje...

"On je džentlmen, gledam njegove intervjue kad sam neraspoložena"

"Jako sam se obradovala kad sam ga vidjela odmah uz pozornicu i zaista sam ga željela pozdraviti. Zdravko je autentičan lik. Kad god sam neraspoložena, odem na YouTube, gledam njegove intervjue i umirem od smijeha jer je spontan. Baš ga briga što će tko reći, govori ono što misli, a takvi su ljudi rijetki", ispričala je kroz smijeh za Telegraf.

Usporedila je njegov pristup s vlastitim. "Ja prva ne bih rekla sve što mislim jer cijeli život važem kako ne bih nekome povrijedila osjećaje, dok za moje nikoga nije briga. Zato gledam njegove isječke i kažem: 'To, tako je, bravo!'", kazala je i dodala: "On je džentlmen, poznajem ljude koji su s njim bliski. O njemu imaju samo riječi hvale." Nakon nastupa, oboje su na društvenim mrežama podijelili snimku svog pozdrava.

Na pitanje jesu li nakon toga razmijenili poruke, zagonetno je odgovorila. "E pa, neću vam sve reći, vi biste baš sve htjeli znati. To ćemo ostaviti za nastavak, za Jahorinu 4, 5 i 6", našalila se, prenosi Index.