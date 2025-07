Bye bye iritacijama kože: Plantagel - mali gel za velike situacije!

Ubodi komaraca, crvenilo, pelenski osip…Kad ljeto doživi svoju puninu, koža nerijetko prva osjeti posljedice. Bilo da nam mališani dolaze iz parka s ubodima insekata ili da se vraćamo s plaže s crvenilom i blagim opeklinama, uvijek smo u potrazi za brzim, učinkovitim i blagim rješenjem.

U svijetu sve zahtjevnije njege kože, malo je proizvoda koji istovremeno nude učinkovitost, jednostavnost i lokalnu autentičnost. Koža može postati nadražena nakon znojenja kod beba, uboda insekata ili osipa koji se često javlja nakon brijanja, depilacije ili sunčanja. U svim tim situacijama koža traži isto – obnovu i umirenje.

U potrazi za što prirodnijim sastavom, strukturom koja ne stvara osjećaj ljepljivosti te mogućnošću primjene već od rane dječje dobi – naišli smo na Plantagel, proizvod koji je već po izlasku iz Pharmagalovog laboratorija, izazvao pozornost mnogih.

Formuliran od strane farmaceuta kako bi pružio trenutno olakšanje, umirenje i obnovu, Plantagel je nježan prema koži, učinkovit i pouzdan saveznik kada joj je najpotrebniji.

Biljna formula koja donosi olakšanje

Plantagel je spoj dvaju kvalitetnih i provjerenih biljnih ekstrakata, a to su kamilica i neven, koji pomažu umirenju iritacija i obnovi kože.

Za razliku od mnogih krema koje ostavljaju masni sloj, Plantagel odlikuje lagana gel-kremasta tekstura koja se brzo upija i ne ostavlja tragove – što je idealno za djecu u pokretu ili kada ste u žurbi.

Siguran saveznik cijele obitelji

Zahtjevna dječja i odrasla koža traži više od obične njege. To je koža koja burno reagira na stres, vremenske uvjete, agresivne sastojke i svakodnevne podražaje. Kod nje ne prolazi "bilo koji" proizvod, potrebna je provjerena formula bez konzervansa, bez alergena iz parfema i ostalih sastojaka koji ju mogu dodatno iritirati.

Ono što posebno vrijedi istaknuti je činjenica da je Plantagel pogodan za djecu već od 6 mjeseci. Bilo da je riječ o pelenskom osipu, nadraženosti kože ispod vrata zbog znojenja ili pak iritacija nježne dječje kože zbog trave ili pijeska, Plantagel je upravo jedan od onih proizvoda koji ćete poželjeti imati u svojoj kućnoj ljekarni.

Osip od znoja kod odraslih, iritacije od dezodoransa ili na preponama, smanjenje reakcija i umirenje kože nakon kontakta sa agresivnijim sredstvima za čišćenje – sve su to samo primjeri situacija zbog kojih Pharmagalov Plantagel postaje 'must have' proizvod u torbi, kako bi odmah bio pri ruci.

Zašto ga volimo?

Pharmagalov Plantagel nema mirisa ni bojila - samo ono što koži zaista treba. Samim time, to nije samo još jedan kozmetički proizvod. On je brza pomoć kad vam treba olakšanje bez komplikacija. Kad imate djecu, kad ste često vani, kad vam koža reagira crvenilom – dobro je znati da postoji nešto pouzdano, prirodno i provjereno.

Jako je teško izbjeći ugriz komarca ili ljetne iritacije od znoja, ali uz Plantagel je moguće olakšati svaki takav trenutak — nježno, a učinkovito. Stoga, ako već niste, svoj mali gel za velike situacije potražite u svim bolje opremljenim ljekarnama.