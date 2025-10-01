Burgeri, pivo i istraga zločina: „Burger With Crime“ vraća se u Split

Nakon ljetne pauze, popularni event Burger With Crime ponovno stiže u Split i to u omiljeni PLAN B pub. U organizaciji CSI Events, posjetitelje očekuju dvije večeri prepune misterija, timskog rada i – naravno – sočnih burgera.

Nedjelja, 26. listopada – Slučaj ST2611

Nedjelja, 30. studenoga – Slučaj ST3011

Tijekom trosatnog programa (18:30 – 21:30), sudionici će u timovima od 4 do 10 članova pokušati riješiti zagonetne slučajeve. Analiza mjesta zločina, pregled tragova, detektivski kviz, rekonstrukcija činjenica i podizanje optužnice – sve to dio je igre koja spaja istraživački adrenalin i gurmanski užitak.

Cijena sudjelovanja: 37 € po osobi

Rezervacije: otvorene od 15. rujna do popunjenja stolova (ograničen broj mjesta)

Prijave: info@csi-events.com | +385 91 97 22 105 / +385 95 90 79 920

Meniji i detalji: csi-events.com/events

Organizatori poručuju: „Zločin nikada ne ide na odmor… ali detektivi da. Vrijeme je da se vratite u akciju!“

Tko će ponijeti titulu najboljeg CSI tima u Splitu – saznat ćemo uskoro.