BRIGA KOJA RASTE S BRKOVIMA: Pharmagal uz Bradatu aukciju

Briga o zdravlju ne počinje u bolnici - nego u svakodnevnim, malim navikama. U mjesecu kada brkovi nose poruku, a svaka dlačica simbolizira podršku muškom zdravlju, jedan domaći brend odlučio je učiniti razliku. Ihtogal, poznati Pharmagalov šampon, ove se godine pridružuje Bradatoj aukciji - projektu koji spaja humor, humanost i zajedništvo u plemenitom cilju: kupnji magnetske rezonance za splitsku bolnicu.

Movember nas svake godine podsjeća da je briga o sebi hrabrost i nužnost, a ne slabost ili luksuz. Upravo zato, tijekom Movembera, Pharmagal i Bradata aukcija spajaju svoje misije: podsjetiti muškarce da o sebi treba misliti svakog dana. Iz tog će se razloga na lokacijama održavanja Bradatih aukcija moći nabaviti Pharmagal Ihtogal šampon, a sav prihod od prikupljenih donacija bit će usmjeren upravo u ovu plemenitu akciju.

Mala bočica s velikom misijom

Ihtogal nije samo šampon, on je nježan, ali snažan saveznik kože, stvoren za one koji znaju koliko zdrava koža i vlasište znače za svakodnevni osjećaj samopouzdanja.

Ihtogal Crni šampon posjeduje kombinaciju aktivnih sastojaka pirokton olamina, ihtamola i eteričnog ulja ružmarina za blag antiseptički učinak, a salicilna kiselina, koja djeluje keratolitilki i eksfolirajuće, uklanja suhe ili masne krpice prhuti i mrtvu kožu vlasišta. Dok pjena čisti masno vlasište, dodatak Aloe vere pomaže zaštititi osjetljivije, suho vlasište, pa se Ihtogal Crni šampon preporuča koristiti za njegu intenzivno masne i manje masne kose.

Zahvaljujući prirodnom sastojku ihtamolu, Ihtogal šampon umiruje nadraženost, smanjuje perut i vraća ravnotežu, pomažući koži da diše, a vama da se osjećate bolje - iznutra i izvana. U studenom, ta se mala svakodnevna navika pretvara u nešto više: svaka donacija kroz nabavku Ihtogala na lokacijama Bradate aukcije - pomaže nekome tko se bori za zdravlje.

Zdrava zajednica počinje s tobom

Tijekom studenog posjeti Bradate aukcije, pronađi Ihtogal šampon i pružite podršku ovoj humanitarnoj priči. Svaka donacija znači više od njege – ona je doprinos zdravijoj budućnosti i korak bliže novoj magnetskoj rezonanci u splitskoj bolnici.

„U Pharmagalu vjerujemo da je prevencija temelj zdravlja. Budući da i sami dolazimo iz struke, s posebnim zadovoljstvom podržavamo javnozdravstvene inicijative koje doprinose dobrobiti zajednice. Pozivamo sve građane da posjete lokacije na kojima se održava Bradata aukcija, podrže hvalevrijednu inicijativu Županijske lige za borbu protiv raka te sudjeluju u prikupljanju sredstava za ovaj plemeniti cilj. Na taj način zajedno potvrđujemo naš slogan: ‘Vaš plus za zdravlje i ljepotu’, pozivaju iz Pharmagala.