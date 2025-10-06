BREKING NEWS: Arijana Čulina stiže u Loru s novom hit komedijom “Kak’i smo, tak’i smo!”

Najpoznatija hrvatska komičarka Arijana Čulina vraća se pred splitsku publiku s novom, urnebesnom komedijom “Kak’i smo, tak’i smo”, koja će se održati u četvrtak, 6. studenoga, u dvorani LORA, s početkom u 20:30 sati. Riječ je o predstavi koja je već izazvala veliki interes publike diljem Dalmacije, a sada napokon stiže i u Split.

Nova komedija o mentalitetu koji svi dobro poznajemo

U ovoj predstavi, Čulina ponovno secira naš prepoznatljivi dalmatinski mentalitet, svakodnevne navike i navike “malog čovjeka” s puno ironije i šarma. Na pozornici joj se pridružuje Mirella Meić, dok će za glazbenu podlogu i dodatnu dozu atmosfere biti zadužena Danira Ipavec na harmonici.

Kroz predstavu će publika doznati kako od tri neradna dana napraviti pet, kako biti zaposlen, a svejedno ispijati kavu na rivi u podne, kako privući turiste bez pomoći Bookinga, pa čak i kako komunicirati koristeći samo dvije riječi – muškog i ženskog spolnog organa. Sve to u stilu po kojem je Arijana Čulina postala sinonim za dalmatinski humor: britko, iskreno i neodoljivo duhovito.

Publiku očekuje večer smijeha i dobre energije

“Kak’i smo, tak’i smo” donosi ono što publika od Arijane očekuje – sat i pol smijeha, prepoznatljivih situacija iz svakodnevnog života i vrhunsku izvedbu. Čulina kroz svoje uloge i monologe još jednom pokazuje da humor može biti i kritika i terapija, a njezine predstave redovito su rasprodane diljem zemlje.

Publika u Lori može očekivati pravu dalmatinsku večer – zabavu, iskreni humor i dozu životne istine, upakirane u smijeh i prepoznatljive likove koji bi mogli biti svatko od nas.

Ulaznice već u prodaji

Ulaznice po cijeni od 15 eura dostupne su u sustavu Adriaticketa, a s obzirom na dosadašnji interes, očekuje se da će dvorana biti ispunjena do posljednjeg mjesta.

Zabava i smijeh su, kako poručuje Arijana, “zagarantirani” – jer “kak’i smo, tak’i smo”, ali znamo se barem dobro nasmijati.