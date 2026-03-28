Brazil strahuje od Hrvatske: "Nije protivnik za opuštanje"

U Brazilu su ogled s Hrvatskom zamislili kao jednu od posljednjih ozbiljnih provjera prije završne liste za Svjetsko prvenstvo.

No, nakon poraza 1:2 od Francuske u Bostonu ton brazilskih medija vidljivo se promijenio. Ge piše da Brazil 'još mora puno napredovati' i upozorava da Hrvatska nije suparnik za opuštanje, nego reprezentacija koja zna igrati i s niskim blokom i s kontrolom utakmice, dok se u naslovima i dalje provlači podsjetnik da je upravo Hrvatska bila brazilski 'krvnik' u Katru 2022. godine.

Takav ton nije slučajan, jer je stanje u brazilskoj reprezentaciji daleko od idealnog. Ancelotti je još pri objavi popisa priznao da je izbor uvelike diktiran ozljedama i da je tražio igrače koji su u dobrom fizičkom stanju, ali i nova lica koja želi upoznati prije konačne odluke za Mundijal. Neymar nije pozvan, a prvi su put na popisu bili Léo Pereira, Gabriel Sara, Rayan i Igor Thiago.

Problemi su se potom samo gomilali. Brazil je pripreme u Orlandu otvorio s tek 15 igrača na prvom treningu, a ge je istodobno pisao da CBF kontrolira opterećenje Marquinhosa i Rayana kako bi izbjegla nove otpise. Gabriel Magalhães već je ranije otpao zbog bolova u desnom koljenu, dok je ge uoči Francuske navodio da bi se Marquinhos, koji je osjetio bol u kuku, mogao vratiti baš protiv Hrvatske, piše tportal.

Nakon Francuske stigle su nove loše vijesti. Raphinha i Wesley otpali su za Hrvatsku zbog mišićnih ozljeda stražnje lože desne noge, a Ancelotti je naknadno pozvao mladog stopera Vítora Reisa. Ge je prije konačne potvrde rezao rizik i oko Raphinhe, naglašavajući da je krilni napadač već bio pod tretmanom zbog zamora i da u pozadini postoji i zabrinutost Barcelone uoči četvrtfinala Lige prvaka.

A što Brazilci pišu o Hrvatskoj? Ukratko - da dolazi ozbiljan protivnik, i to u dobrom trenutku. ESPN Brazil ističe da je Hrvatska u Orlandu pobijedila Kolumbiju 2:1 nakon preokreta i da na Brazil stiže 'nabrijana', a ista kuća podsjeća i da je na popisu čak 12 igrača iz generacije koja je Brazil izbacila na penale u Katru. Istodobno, u Brazilu registriraju i to da Bruno Petković i Mislav Oršić, imena koja ondje i dalje bude nelagodu, nisu među završna 26, nego su ostali na pričuvnom popisu.

Javno, Ancelotti pokušava spustiti loptu. Nakon poraza od Francuske poručio je da iz utakmice izlazi čak i samopouzdaniji nego prije te da Brazil može parirati najboljim reprezentacijama svijeta. No brazilski mediji zasad više vide upozorenje nego rasterećenje - momčad ima kvalitetu, ali i dalje traži automatizme, ravnotežu i zdrav kadar u najosjetljivijem dijelu priprema za Svjetsko prvenstvo.