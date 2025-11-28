Božićna groznica trese Dalmaciju: U kaštelanskom outletu krenuo Black Friday! Božićni asortiman na 50% popusta, a na rasprodaji su stabla maslina i limuna

U kaštelanskom outletu Best Price danas započinje Black Friday koji će trajati punih tjedan dana, a prva velika pošiljka sezonske i tehničke robe odmah je privukla velik broj kupaca. Trgovina je i tijekom godine poznata po povoljnijim cijenama i širokom izboru, no aktualna blagdanska ponuda donosi dodatna sniženja koja su ponudu učinila još pristupačnijom. Budući da su cijene već u startu među najnižima na tržištu, dodatni popusti stvorili su dojam prave prosinačke groznice.

Glavni naglasak stavljen je na blagdanske artikle: cijeli božićni asortiman trenutačno je snižen 50 posto, dok su božićne LED figure na popustu od 30 posto. Ponuda obuhvaća raznolike dekoracije, kuglice, adventske setove, prigodni tekstil i veće dekorativne elemente koji su ovih dana stigli u iznimno širokom izboru.

LED figure ostaju među najtraženijim sezonskim artiklima — snjegovići, svjetleće svijeće, medvjedi i drugi motivi dostupni su u više dimenzija, uz cijene koje su osjetno povoljnije u odnosu na ranije sezone.

U segmentu tehnike trgovina je pripremila odabran izbor friteza na vrući zrak, ručnih usisavača, mini hladnjaka, blendera, konvektora, pekača i sličnih uređaja koji su, baš kao i dječji romobili — popularan blagdanski poklon — već ranije bili na vrhunskim sniženjima.

Valja naglasiti da je, izuzev kućanskih aparata i romobila, koji su već sniženi na akciji od 20 posto gotovo cijeli asortiman trgovine.

Posebnu pozornost posljednjih dana privukli su i televizori. Prethodna pošiljka modela većih dijagonala rasprodana je u kratkom roku, što potvrđuje veliku potražnju za povoljnim uređajima koji nude izniman omjer kvalitete. Iz Best Pricea najavljuju da nova, veća pošiljka televizora stiže uskoro.

Jedan od iznenađujućih favorita u Black Friday ponudi jesu masline i limuni u velikim teglama. Masline se nude po cijenama od 399, 499 i 599 eura, dok se veliki limuni prodaju po 199 eura. Riječ je o formiranim, dekorativnim biljkama koje u specijaliziranim rasadnicima često postižu znatno više cijene, što je odmah potaknulo velik interes kupaca.

Ponuda je dodatno obogaćena igračkama, zimskim tekstilom, poklon setovima, ukrasnim jastucima, dječjim ruksacima i različitim artiklima za dom, što trgovinu čini pogodnom za sve vrste blagdanske kupnje — od dekoracija do poklona.

Best Price zadržava i svoju standardnu ponudu prehrambenih proizvoda s pristupačnim cijenama. Dostupne su grickalice, pivo, vino, maslinovo ulje, začini i drugi svakodnevni proizvodi, koji se izdvajaju vrlo konkurentnim cijenama.

Na kraju, trgovina nudi i širok izbor deterdženata, omekšivača, sredstava za čišćenje, kuhinjskog posuđa, lonaca, tava, zdjela i druge robe široke kućanske potrošnje, čime je ponuda zaokružena tako da zadovolji i sezonske i svakodnevne potrebe kućanstava.

Sudeći prema dinamici prodaje i interesu kupaca, dio će se artikala rasprodati brže nego inače — osobito LED figure, ukrasne biljke i nadolazeća pošiljka televizora. Best Price i ove je godine pripremio široku, preglednu i cjenovno vrlo povoljnu blagdansku ponudu, potvrđujući poziciju jedne od omiljenih destinacija početkom prosinca.