Bolovi u leđima ili ukočenost? Evo kada je vrijeme za posjet fizijatra

Bolovi u leđima, ukočenost vrata, zglobovi koji škripe ili osjećaj da vam tijelo „ne sluša“ kako bi trebalo signali su koje mnogi ignoriraju, nadajući se da će proći sami od sebe. No, kada bolovi ili smanjena pokretljivost potraju, vrijeme je da se javite stručnjaku za lokomotorni sustav - fizijatru.

Fizijatar je liječnik koji se bavi dijagnostikom, liječenjem i prevencijom bolesti i ozljeda mišića, kostiju, zglobova i kralježnice. Njegov zadatak nije samo liječiti posljedice, već i spriječiti da se problem ponavlja. Upravo zato fizijatrijski pregled nije rezerviran samo za sportaše i starije osobe, već za svakoga tko želi bezbolno i kvalitetno živjeti.

Kada trebate posjetiti fizijatra?

Najčešći razlog dolaska na pregled su bolovi u leđima i vratu, tegoba koja danas pogađa gotovo svakoga, ponajviše zbog sjedilačkog načina života i rada za računalom. Međutim, fizijatar se ne bavi samo kralježnicom. Ako imate bolove u ramenima, kukovima ili koljenima, teško se krećete nakon ozljede ili operacije, patite od artritisa, skolioze ili smanjene pokretljivosti pravo je vrijeme za pregled.

Posebno je važno naglasiti da fizijatar ima ključnu ulogu u rehabilitaciji. Nakon operacija, prijeloma ili dugotrajne imobilizacije, upravo on određuje plan povratka pokretljivosti i snage. Pravovremena procjena sprječava kronične tegobe i ubrzava oporavak.

Kako izgleda pregled kod fizijatra?

Sam pregled nije bolan ni neugodan. Najprije slijedi razgovor s pacijentom o simptomima, načinu života i dosadašnjim tegobama. Nakon toga fizijatar provodi klinički pregled gdje testira pokretljivost zglobova, mišićnu snagu, reflekse i držanje tijela.

Po potrebi se mogu preporučiti dodatne pretrage, poput ultrazvuka ili rendgena, kako bi se dobila potpunija slika problema. Ključan dio ili bolje rečeno cilj fizijatrijskog pregleda jest individualni plan terapije. Nema univerzalnog rješenja i svaka osoba treba dobiti preporuku prilagođenu svom stanju i ciljevima.

Najčešći oblici liječenja

Nakon pregleda, fizijatar može preporučiti različite metode: fizikalnu terapiju (elektroterapija, ultrazvuk, laser), ciljane vježbe za jačanje i istezanje, manualnu terapiju, a ponekad i ortopedska pomagala. Vrlo često pacijent dobiva i upute o svakodnevnim navikama. Na primjer, dobit će upute kako pravilno sjediti, koje pokrete izbjegavati ili kako organizirati radno mjesto da se smanji opterećenje na kralježnicu.

Cilj svih ovih postupaka nije samo ukloniti bol, nego dugoročno poboljšati kvalitetu života i spriječiti da se tegobe ponovno jave.

Zašto ne odgađati pregled?

Mnogi se odlučuju „trpjeti“ bolove misleći da će proći sami od sebe. Ipak, zanemarivanje simptoma može dovesti do kroničnih problema koje je kasnije puno teže liječiti. Što se ranije krene s terapijom, veće su šanse da se pacijent u potpunosti oporavi i vrati normalnim aktivnostima.

Zdravlje lokomotornog sustava ključno je za svakodnevni život - od jednostavnog ustajanja iz kreveta, do rada i rekreacije. Zato fizijatrijski pregled treba shvatiti kao ulaganje u budućnost bez boli i ograničenja.

Imam tegobe – koji je moj prvi korak?

Ako osjećate bolove, ukočenost ili smanjenu pokretljivost, nemojte čekati da problem postane ozbiljan. Pravovremeni pregled može napraviti veliku razliku i pomoći vam da ponovno uživate u svakodnevnim aktivnostima.

Tamo se ujedno možete i jednostavno naručiti na pregled, a na raspolaganju vam je naš multidisciplinarni tim u kojem uz fizijatre djeluju ortopedi, neurolozi, radiolozi i stručnjaci fizikalne terapije. Upravo ta sveobuhvatna skrb omogućuje bržu dijagnostiku, učinkovitije liječenje i personalizirani pristup svakom pacijentu.