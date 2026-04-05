Bijela kuća: Američki pilot spašen nakon rušenja aviona F-15

Sjedinjene Američke Države uspješno su spasile pilota koji je bio zarobljen iza neprijateljskih linija nakon što je Iran srušio američki borbeni zrakoplov F-15, priopćila je Bijela kuća.

Kako se navodi, američka vojska izvela je izuzetno rizičnu operaciju potrage i spašavanja, jednu od najopasnijih u novijoj povijesti.

„U posljednjih nekoliko sati američka vojska provela je jednu od najopasnijih operacija potrage i spašavanja u povijesti“, stoji u izjavi predsjednika Donalda Trumpa koju je na društvenoj mreži X objavila glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Pilot ozlijeđen, ali izvan životne opasnosti

Trump je potvrdio da je pilot ozlijeđen, ali da će se oporaviti, čime je okončana napeta situacija u trenutku kada sukob između SAD-a i Irana ulazi u šesti tjedan.

Prema dostupnim informacijama, Iran je ranije objavio da je njegova protuzračna obrana srušila američki F-15. Nedugo nakon toga pronađen je jedan član posade, dok je za drugim pokrenuta opsežna potraga.

Akcija spašavanja završila je uspješno, a detalji operacije zasad nisu objavljeni