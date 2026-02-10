Best Price u Kaštelima opet ruši rekorde: 4K televizori od 169 eura, a evo što je još brutalno sniženo

Kaštelanski outlet Best Price nastavlja snažno pomicati granice maloprodajnih cijena u Dalmaciji, a najnovija ponuda stavlja poseban naglasak na tehnologiju, čišćenje doma i male kućanske aparate, segmente u kojima kupci danas najviše traže stvarnu vrijednost za novac.

U središtu aktualne akcije nalaze se 4K QLED televizori dijagonale 43 i 50 inča po cijenama od 169 do 229 eura, dok se uskoro očekuje dolazak i većih modela, 65-inčnih koji će stajati 449 eura te 75-inčnih od 549 eura, čime Best Price dodatno pojačava pritisak na tržišne cijene u ovoj kategoriji.

Riječ je o modernim smart uređajima s UHD rezolucijom, HDR podrškom, Google TV platformom, integriranim aplikacijama, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te naprednim funkcijama prikladnima i za gaming, što ih tehnološki svrstava u konkurentnu klasu unatoč izrazito niskim cijenama.

Pametno čišćenje doma po jedinstvenoj cijeni

Snažan naglasak stavljen je i na kategoriju usisavača. U ponudi su robotski usisavač Smart Vision SX6000 te štapni modeli SV9000 i SV7000, svi po cijeni od 199 eura.

Robotski model omogućuje usisavanje i mokro brisanje poda, ima LiDAR navigaciju za precizno mapiranje prostora, HEPA filtraciju, autonomiju rada do dva sata, automatsko vraćanje na punjenje i napredne senzore protiv sudara i pada, što ga čini rješenjem za zahtjevnije kućne prostore.

Štapni SV9000 kombinira usisavanje, brisanje i pranje podova uz baterijski rad i snagu prilagođenu svakodnevnom održavanju doma, čime Best Price pokriva različite potrebe modernog kućanstva.

Mali kućanski aparati po cijenama od nekoliko eura

Posebnu pažnju privlači segment malih kućanskih aparata gdje cijene počinju na razinama rijetko viđenima u klasičnoj maloprodaji. Princess airfryer dostupan je po cijeni od 29 eura, kuhala za vodu već od 6,50 eura, razni uređaji za kućanstvo od 3,50 eura, a dodaci za kavu od 0,50 eura.

Uz to su dostupni tosteri, blenderi, sjeckalice, kućne vage, aparati za kavu, milk frotheri i brojni drugi svakodnevni uređaji koji dodatno šire ponudu za dom.

Širok asortiman za dom, vrt i svakodnevicu

Ponuda obuhvaća i električne romobile po cijeni od 199 eura, plinske roštilje i vrtni program, deterdžente, toaletni papir i kućne potrepštine, posuđe, tave, lonce i vatrootporne zdjele, posteljinu od 0,90 do 9,90 eura, vrećice za smeće zapremine 35 litara po cijeni od 0,63 eura, kao i tekstil, plastiku za dom, uredski materijal, igračke i brojne druge proizvode za svakodnevni život.

Takva širina asortimana potvrđuje koncept trgovine u kojoj kupac na jednom mjestu može pronaći gotovo sve potrebno za kućanstvo.

Poslovni model temelji se na minimalnim trgovačkim maržama i maksimalnoj dostupnosti cijena krajnjem kupcu, što Best Price u kratkom vremenu pozicionira među najposjećenije outlet destinacije šireg splitskog područja.

Adresa na kojoj cijene postaju realne

Best Price outlet nalazi se u Kaštel Štafiliću na adresi Pape Ivana Pavla II 349. gdje kupce svakodnevno očekuju proizvodi za dom, tehnologiju, vrt i zabavu po standardno najnižim cijenama na tržištu.

Uz kontinuirani dolazak novih artikala i skori dolazak većih dijagonala televizora, kaštelanski outlet nastavlja strategiju agresivnog rušenja cijena koja ga je i dovela u fokus kupaca diljem Dalmacije.