Besplatne STEM radionice za djecu i mlade u Splitu i Žrnovnici: Mjesta su ograničena, prijave otvorene

Udruga za popularizaciju Eureka poziva djecu, učenike i mlade na sudjelovanje u edukativnim STEM radionicama i javnim manifestacijama u okviru projekta SVJETIONIK – STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: obrazovanje, napredak i kreativnost, ref.br. SF.2.4.06.04.0027. Projektne aktivnosti su usmjerene na razvoj STEM vještina s posebnim naglaskom na klimatske promjene, održivi razvoj i primjenu novih tehnologija. Sudjelovanje je, zahvaljujući financijskoj potpori Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), za sve sudionike u potpunosti besplatno. Partnerske škole i ovog mjeseca ustupile su svoje učionice na korištenje za provedbu projektnih aktivnosti i pozivamo Vas da prijavite svoje dijete na jednu od sljedećih radionica, putem prijavnog obrasca:

STEM radionica za osnovnoškolski uzrast u OŠ Lučac

Mjesto održavanja radionica: OŠ Lučac, Omiška 27, 21 000 Split

Vrijeme održavanja radionica: 16. ožujka 2026. u 08:50-09:35

Prijavni obrazac: https://forms.gle/ygkgpecFDjebibTK6

STEM radionica za osnovnoškolski uzrast u OŠ Kamen Šine

Mjesto održavanja radionica: OŠ Kamen Šine, Ul. Gospe od Karmela 1, 21000, Split

Vrijeme održavanja radionica: 18. ožujka 2026. u 13:15-14:00

Prijavni obrazac: https://forms.gle/canr9Xn7bxPZ9GWC7

STEM radionice za osnovnoškolski uzrast u OŠ Žrnovnica

Mjesto održavanja radionica: OŠ Žrnovnica, Ul. Hrvatskih velikana 41, 21251, Žrnovnica

Vrijeme održavanja radionica: 25. ožujka 2026. u 16:40-17:25 i 17:30-18:15

Prijavni obrazac: https://forms.gle/Ti6mWFocpayumNDi9

STEM radionica za srednjoškolski uzrast u III. Gimnaziji Split

Mjesto održavanja radionica: III. Gimnazija Split, Ul. Matice hrvatske 11, 21000 Split

Vrijeme održavanja radionica: 23. ožujka 2026. u 19:10-19:55

Prijavni obrazac: https://forms.gle/gQVkxvSZEeBHTJgA7

Napomena: Broj mjesta na svim radionicama je ograničen! Mjesta se popunjavaju prema vremenu zaprimanja prijave – prednost imaju oni koji se prvi prijave, u skladu s kriterijima definiranim projektom. Svi sudionici koji osiguraju mjesto na radionici pravodobnom prijavom dobit će e-mail s potvrdom sudjelovanja. Potvrdu će pokazati na ulazu u školu, nakon čega će biti upućeni u prostoriju u kojoj se radionica održava.

Uz radionice, u ožujku će se održati i dvije javne manifestacije. STEM izložba, na kojoj će se postaviti štandovi s različitim STEM temama, gdje će djeca i učenici moći saznati više o STEM temama koje ih zanimaju, kao i sudjelovati u jednostavnim interaktivnim eksperimentima, održat će se u ponedjeljak, 9. ožujka 2026. od 10:00 do 13:00 na Splitu 3, na platou ispred Prime 3, Ul. Ruđera Boškovića 18. Samo dan nakon, u utorak, 10. ožujka 2026. od 10:00 do 14:00, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu (Ruđera Boškovića 33), u amfiteatru A1-1, održat će se javna manifestacija naziva “Festival STEM-a”, na kojoj će se održati predavanja na temu STEM vještina, opcija na tržištu rada nakon obrazovanja u STEM području, klimatskih promjena, radionica za edukatore u području STEM-a, demonstracije eksperimenata te javna tribina, a sve u cilju pružanja novih znanja i praktičnih iskustava sudionicima koji će se na Festivalu upoznati s mogućnostima za daljnje obrazovanje i karijeru u STEM-u. Detaljan raspored manifestacije pronađite na https://www.eureka.hr/projekti/objave/javna-dogadanja-u-ozujku. Za sudjelovanje u javnim manifestacijama nije potrebna prethodna prijava, dovoljno je samo doći i uključiti se jer se sve odvijaju na javnim i svima lako dostupnim mjestima! Molimo da, ukoliko se ne snađete slijedeći putokaze, pri dolasku na javno događanje na PMF-u na porti upitate za upute za prostoriju u kojoj će se aktivnosti održati. Djelatnici će Vas rado uputiti i pomoći Vam. Veselimo se velikom broju zadovoljnih sudionika!

Više informacija o projektu i projektnim aktivnostima, kontakt organizatora, kao i kalendare događanja za svaki mjesec, pronađite na: https://www.eureka.hr/projekti/svjetionik.

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u aktivnosti, istraže svijet znanosti kroz igru i istraživanje te razvijaju vještine budućnosti u okruženju koje potiče kreativnost i inovacije.

Informacije o projektu i EU financiranju: Projekt SVJETIONIK, ref.br. SF.2.4.06.04.0027 provodi Udruga za popularizaciju znanosti Eureka u partnerstvu sa Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Splitu, III. Gimnazijom Split, osnovnim školama Kamen-Šine, Žrnovnica i Lučac te Clusterom za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split. Ukupna vrijednost projekta iznosi 267.676,70 EUR, u potpunosti je osigurana bespovratnim sredstvima, od čega 85 % financira Europski socijalni fond plus (ESF+), a 15 % Državni proračun Republike Hrvatske. Projekt se provodi od 12. ožujka 2025. do 12. ožujka 2027. Projekt SVJETIONIK - STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: obrazovanje, napredak i kreativnost usmjeren je na jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu STEM edukacije s fokusom na klimatske promjene. Kroz niz radionica, predavanja, izložbi i javnih događanja, projekt promiče održivi razvoj i potiče djecu i mlade na razmišljanje o ekološkim izazovima današnjice koristeći interdisciplinarni STEM pristup. Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva kroz osmišljavanje i provedbu STEM radionica za djecu, poticanje interesa za znanost i razvoj vještina budućnosti kroz istraživačko učenje. Projekt se provodi uz financijsku potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.“. Realizira se temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a", s ciljem unaprjeđenja kapaciteta organizacija civilnoga društva za razvoj i provedbu.