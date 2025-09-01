Besplatan mikroprijevoz u Trilju, Dugopolju i Dicmu – uključite se u projekt Dream Pace

Splitsko-dalmatinska županija provodi pilot-projekt besplatnog mikroprijevoza na području Trilja, Dugopolja i dijela Dicma, u okviru europskog projekta Dream Pace, sufinanciranog iz programa Interreg Central Europe.

Što je cilj projekta?

Namjera je poboljšati prometnu povezanost ruralnih i perifernih regija u kojima klasične autobusne linije nisu dovoljno dostupne. Projekt zajednički provode Upravni odjel za turizam, pomorstvo i promet te Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu SDŽ-a.

Kako naručiti besplatan prijevoz?

Ukoliko koristite mobilne uređaje, sve što treba je preuzeti aplikaciju NEMI na mobilni uređaj. Aplikacija je dostupna na Google Play (Android) i App Store (iOS). Prijevoz je moguće naručiti i putem broja mobitela - broja +385 98 343 959.

Usluga je u potpunosti besplatna za sve korisnike. Važno je napomenuti da se prijevoz odvija na fiksnim stajalištima i rutama, ali s fleksibilnim voznim redom na području Dugopolja, dijela Dicma i Trilja.

Usluga je dostupna radnim danom i subotom, od 6:00 do 22:00 sata.

Ne propustite ovu priliku – rezervirajte svoju vožnju, isprobajte besplatni mikroprijevoz i postanite dio projekta koji mijenja budućnost mobilnosti u našoj županiji!