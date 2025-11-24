Besa do nebesa! Treću godinu zaredom Obrov postaje nezaobilazno mjesto splitskog adventa

Ulica Obrov u Splitu i ove godine pretvorit će se u adventsku, gastronomsku, kulturnu i zabavnu destinaciju. Od 29. studenog do 1. siječnja posjetitelje očekuje bogati program pod nazivom Besa me Mucho - Besa do nebesa, a cijeli advent ponovo će biti u znaku bese. Upravo će besa biti jedini “upad” na ovogodišnji advent na Obrovu koji je potpuno besplatan za sve posjetitelje. Prošlog adventa postavljen je rekord od 49.106 besa, a organizatori se ove godine nadaju da će besomati izbrojati i više od 50 tisuća.

Organizatori događaja su restorani Corto Maltese i Pandora Greenbox, a za otvorenje koje je na rasporedu u subotu 29.11., pripremili su potpuno drugačiji program, u svom stilu. Iako idemo prema kalendarskom početku zime, a pred nama su i prvi minusi, ulica Obrov će se pretvoriti u plažu na otvorenom uz nastup Šo!Mazgoona.

Nakon službenog otvorenja, u prvom dijelu prosinca Obrov će postati plesna i glazbena pozornica na kojoj će nastupiti i bend New Edition. Zatim vas očekuje već tradicionalni Air Guitar show na kojem će posjetitelji moći pokazati svoje vještine sviranja nevidljive gitare. Osim sviranja posjetitelji će imati priliku i pjevati na isti način na Besa Me Mili Vanili - Lip sync showu, gdje nije toliko bitna vještina pjevanja, koliko strast za mikrofonom.

Da ne bude sve “u zraku” posjetitelji će moći uživati u blues taktovima domaćeg sastava Otprilike ovako koji su dio splitske i hrvatske blues scene još od daleke 1974. godine.

Advent na Obrovu će i ove godine osim zabavnog sadržaja ponuditi i gastro natjecanje u rezanju kapule Najbrži nož powered by Metro. Poznati hrvatski chefovi i ovaj put će ocjenjivati najbrže rezače kapule, koji će osim laskave titule najbržeg noža, imati priliku osvojiti i nagradu u iznosu od tisuću eura. Ljubitelji zimske spize uživat će na prvom Sarmagedonu by Stevo Karapandža, powered by Metro gdje će moći probati vrhunsku sarmu prve kulinarske TV zvijezde na ovim prostorima.

Program u drugom dijelu prosinca se nastavlja uz dnevne Ulične svirke na kojima će Splićani uživati uz Darka Rundeka i Anu Kovačić. Organizatori ističu da su za ulične svirke sačuvali još poneko glazbeno iznenađenje, a o kome je riječ bit će objavljeno uskoro.

Dašak tradicionalnog dalmatinskog Božića osjetit će se na Bračkoj ribarskoj fjeri powered by Ribarnica Brač, na kojoj će posjetitelji uz domaće riblje specijalitete uživati u fešti koju će stvoriti legendarni Trio Gušt.

Treća tradicionalna Božićna utrka konobara powered by Jack Daniels pretvorit će još jednom ulicu Obrov u trkaču stazu na kojoj će konobari pokazati svoje vještine balansiranja čaša i boca na tacnama, i to u sprinterskim uvjetima. Najbolji među njima imat će priliku osvojiti Božićnu manću koja će i ove godine iznositi tisuću eura, ali i titulu najbržeg konobara.

U posljednjem tjednu 2025. godine očekuje vas nezaobilazni Vanjak za Badnjak uz DJ Kid Va i Sensinijevo za Silvestrovo. Za oba dana stolovi restorana u ulici Obrov su gotovo svi rezervirani, zato požurite i rezervirajte svoj već danas!

Za sve informacije o adventu na Obrovu i detaljima programa zapratite Facebook i Instagram stranicu.