Badnjak na Pazaru: Gudin.pigerija donosi glazbu, adventsku hranu i super selekciju odabranih vina sa posebnim cijenama

Na Badnjak, u srijedu od 11:00 sati, Splitski Pazar postaje središte blagdanskog druženja. Gudin.pigerija poziva građane Splita i goste grada da zajedno, u opuštenoj i veseloj atmosferi, uđu u Badnji dan uz glazbu, dobru hranu i čašu vina.

Glazbeni program predvodi Vedran Roguljić čiji je prepoznatljiv stil spoj akustičnih obrada, mediteranskog senzibiliteta i toplog, nenametljivog groovea – idealnog za jutarnje druženje i lagani blagdanski đir po Pazaru. Njegova glazba donosi balans između modernog i tradicionalnog, stvarajući ugođaj koji poziva na zadržavanje i razgovor.

Do 11:00 sati, atmosferu će dodatno zagrijavati Marin B sa svojom selekcijom glazbe i dobro poznatom pazar energijom.

Uz glazbeni program, Gudin.pigerija priprema posebnu Advent ponudu hrane, a dodatni blagdanski bonus je da će sva dostupna vina biti ponuđena uz 20% popusta – idealna prilika za čašu dobrog vina uoči Badnje večeri.

Badnjak na Pazaru zamišljen je kao susret prijatelja, susjeda i prolaznika – jednostavno, iskreno i u duhu blagdana.

Badnjak se slavi zajedno. Vidimo se na Pazaru.