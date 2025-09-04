Back to School: sve za ukusne užine

Povratak u školu, na fakultet ili posao nikad nije bio lakši! Stanić diskont u svom novom Back to School katalogu donosi bogatu ponudu proizvoda koji će vam olakšati prve jesenske dane i povratak svakodnevnim obavezama.

Za školarce i studente – sve što je potrebno za brzi doručak, ukusnu užinu ili praktičan obrok između predavanja. Izdvajamo: Zott Protein mousse 200 grama za 1,19 eura, Philadelphia krem sir za 1,99 eura, Actimel kids 4x100 grama za 1,49 eura, Monte 4x55 grama za 1,39 eura, Kefir 1 kg za 1,79 eura i još puno toga.

Za povratak na posao – od namirnica za fine sendviče do gotovih rješenja za zdrave ručkove. Izdvajamo: Gouda narezana 250 grama za 2,59 eura, Kerniger svježi zrnati sir 200 grama za 1,19 eura, Panceta 200 grama narezana za 3,99 eura, Čajna salama 200 grama narezana za 2,19 eura i još puno toga.

Za one koji žele živjeti aktivno i zdravo – u ponudi su proteinski pudinzi, mozzarelle i jogurti, uz širok izbor proizvoda koji prate vaš fit stil života. Izdvajamo: Protein mozzarella 125 grama za 0,99 eura te Protein riža na mlijeku 220 grama za 0,79 eura.

U Stanić diskontima mislili su i na ljubitelje brzih i finih užina – od kremastog jogurta i čokoladnog mlijeka do praktičnih pakiranja koja se lako ponese u torbi. Izdvajamo: Zott Protein drink snižen 25%, Milka čokoladno mlijeko 250 ml za 1,19 eura te Monte drink za 0,69 eura.

A za fine obroke kod kuće, tu je i bogata ponuda smrznute ribe, mesa i povrća. Izdvajamo: Papalina smrznuta 1 kilogram za 2,99 eura, Levante maslinovo ulje 1 litra za 4,99 eura te Špinat smrznuti 2,5 kilograma za 3,99 eura.

Posebna poslastica čeka vas na zadnjoj stranici kataloga: veliki popusti na sladolede, jer ljeto još uvijek traje i zaslužuje slatki i kraljevski završetak. Izdvajamo: Snickers white sladoled za 0,59 eura te Kit Kat kornet za 1,99 eura.

Stanić dvotjedni katalog traje sve do 17. rujna, stoga požurite otkriti super ponude na jednoj od 30 lokacija diljem Hrvatske.

Više na: www.diskont.hr