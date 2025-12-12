Arriva i Brioni udružili snage: karta od Zagreba do Zadra samo četiri, a do Splita pet eura

Udruživanjem dvaju etabliranih hrvatskih prijevoznika, Arrive Hrvatska i Briona Pula, nastala je nova zajednička mreža pod nazivom Busly, sustav koji putnicima donosi jednostavnije, brže i dostupnije putovanje Hrvatskom. Ova suradnja stvara funkcionalnu cjelinu dviju velikih mreža te povećava broj linija i dnevnih polazaka, što putnicima daje više mogućnosti izbora i veću fleksibilnost pri planiranju puta.

Nova mreža donosi gust raspored polazaka upravo na dalmatinskim relacijama, posebice iz Zadra i Splita, koji su među najprometnijim pravcima u sustavu. Iz Zadra i Splita prema Zagrebu, kao i u suprotnom smjeru, svakodnevno prometuje više polazaka tijekom cijelog dana, što putnicima omogućuje jednostavno usklađivanje puta s fakultetskim, poslovnim ili osobnim obavezama. Osim najvećih dalmatinskih gradova, pouzdane veze dostupne su i prema brojnim drugim dalmatinskim destinacijama na obali i u unutrašnjosti, što dodatno olakšava putovanje unutar regije i prema ostatku Hrvatske. Uz dalmatinske pravce, Busly je dodatno unaprijedio i povezanost iz Zagreba prema Istri, Rijeci i Karlovcu, čime putnici dobivaju još veći izbor svakodnevnih polazaka.

Povoljne cijene dodatno povećavaju privlačnost nove mreže. Najpopularnije dalmatinske relacije dostupne su po vrlo povoljnim iznosima: karta na relaciji Zagreb - Zadar stoji od četiri eura, a Zagreb- Split od pet eura. Brojne druge međugradske vožnje unutar Dalmacije ostaju među najpovoljnijima na tržištu, a na najposjećenijim linijama prtljaga je uključena u cijenu, što putnicima donosi dodatnu uštedu i lakše putovanje.

Kupnja karata organizirana je tako da maksimalno pojednostavi putničko iskustvo. Ona se može obaviti online, kao i na svim fizičkim prodajnim mjestima Arrive i Briona, što olakšava proces kupovine, ali i putovanja, jer jedna karta vrijedi za oba prijevoznika. Putnici mogu kupiti kartu preko bilo kojeg kanala ili prijevoznika, a iskoristiti je u bilo kojem autobusu u Busly mreži. To donosi dodatnu fleksibilnost u planiranju putovanja.

Ako putnik ne stigne kupiti kartu ni online ni na fizičkim prodajnim mjestima, kartu može kupiti i u autobusu po istoj cijeni. Što se tiče online kupnje, ona se obavlja izravno putem stranica Briona i Arrive bez potrebe za pretraživanjem više izvora ili čekanjem na prodajnim mjestima. Proces je brz, jasan i prilagođen putnicima koji žele pouzdanu i intuitivnu uslugu, bilo da putuju redovito ili povremeno.

Uz pristupačne cijene i velik izbor polazaka, putnici mogu računati i na visok standard prijevoza. Moderni i dobro održavani autobusi, opremljeni pogodnostima poput besplatnog Wi-Fi-ja, osiguravaju ugodno i pouzdano iskustvo putovanja, neovisno o duljini rute.

Busly predstavlja značajan iskorak prema organiziranijem i dostupnijem autobusnom prijevozu u Hrvatskoj. Suradnja Arrive i Briona pokazuje kako se kvalitetna usluga i jednostavniji način putovanja mogu spojiti u sustav koji podjednako odgovara studentima, radnicima, turistima i vikend putnicima. A kako se radi tek o početnoj fazi suradnje, u idućem razdoblju planira se širenje mreže na nove destinacije, čime Busly postaje temelj još sveobuhvatnije povezanosti hrvatskih gradova i regija.