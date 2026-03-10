Arijana i Mirella ponovno u Lori s hit komedijom "Kak’i smo, tak’i smo“: Nakon rasprodanog Zagreba, publiku očekuje večer urnebesnog dalmatinskog humora

smo, tak’i smo“, predstavom koja s puno ironije, šarma i prepoznatljivog dalmatinskog duha progovara o svakodnevnim navikama i mentalitetu „malog čovjeka“.

Predstava će se u Splitu igrati 26. ožujka u 20 sati u dvorani Lora, a interes publike već sada je velik. Riječ je o četvrtom izvođenju ove predstave u Lori, što dovoljno govori o njezinoj popularnosti među splitskom publikom.

U međuvremenu je komedija nastavila nizati uspjehe – proteklog vikenda odigrane su dvije rasprodane predstave u Zagrebu, a prije splitskog gostovanja predstava će 21. ožujka gostovati u Kazalištu u Zadru.

Na pozornici će se uz Arijanu Čulinu pojaviti i glumica Mirella Meić, dok će za glazbenu podlogu i dodatnu dozu atmosfere biti zadužena Danira Ipavec na harmonici.

Humor koji pogađa u sridu

„Kak’i smo, tak’i smo“ predstava je koja na duhovit i britak način razotkriva svakodnevicu Dalmacije – od poznatih navika ispijanja kave na rivi do snalažljivosti u „produžavanju“ neradnih dana.

Publika će tako, kroz niz komičnih situacija, doznati kako od tri neradna dana napraviti pet, kako biti zaposlen, a svejedno u podne sjediti na kavi, kako privući turiste i bez pomoći Bookinga, pa čak i kako komunicirati koristeći tek dvije riječi – one koje Dalmatinci, kako se često kaže, razumiju u svakoj situaciji.

Sve to dolazi u stilu po kojem je Arijana Čulina godinama prepoznatljiva: iskreno, britko i neodoljivo duhovito, uz pregršt situacija u kojima će se mnogi prepoznati.

Rezerviraj ulaznice

S obzirom na dosadašnji interes i rasprodane izvedbe u drugim gradovima, organizatori očekuju i veliki odaziv splitske publike.

Ulaznice za splitsku izvedbu dostupne su putem sustava Adriaticket.