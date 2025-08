Aqua Med masaže: Dodir koji iscjeljuje, miris koji umiruje, tehnika koja mijenja

Masaža je najstariji oblik liječenja, a može se izvoditi ručno ili strojno. Iako danas postoje različiti aparati za masažu, muške ruke ne može zamijeniti niti jedan aparat. Ručna masaža svakako je najučinkovitija metoda.

Masaža kože djeluje na mišićni, živčani i limfni sustav (tijekom masaže središnji živčani sustav oslobađa serotonin - hormon sreće!).

Spomenimo neke od pozitivnih učinaka masaže: opuštanje cijelog tijela, ublažavanje kroničnih bolova, poboljšanje cirkulacije, izbacivanje toksina iz organizma, poboljšanje sna, snižavanje krvnog tlaka, smanjenje stresa i napetosti, jačanje imuniteta, brži oporavak nakon bolesti, poboljšanje koncentracije, zatezanje kože.

30 min - 25 EUR, PAKET 5+1 GRATIS -125 EUR

45 min - 30 EUR, PAKET 5+1 GRATIS -150 EUR

60 min - 35 EUR, PAKET 5+1 GRATIS -175 EUR

MEDICINSKA MASAŽA

Ova masaža djeluje na uklanjanje nekog medicinskog problema (poput bolova i napetosti u leđima, miogeloza, oteklina itd.). U masiranom području dolazi do vazodilatacije (širenja krvnih žila), te do ubrzane lokalne izmjene tvari i brze resorpcije tvari koje uzrokuju umor, kao i bržeg nestajanja edema i zglobnih izljeva. Također, opuštanjem mišića dolazi do poboljšanja posture (držanja) kod problema hiperlordoze i hipolordoze.

ANTICELULITNA MASAŽA

Ona je dio posebne tehnike vezivno-refleksne masaže koja razbija masne naslage. Ovom masažom djelujemo dubinski na masno i vezivno tkivo, što se u klasičnoj masaži ne događa. Masira se onoliko čvrsto koliko to dozvoljava tkivo klijenta (do granice boli - kako ne bismo izazvali modrice). U anticelulitnoj masaži se koristi anticelulitno ulje sa stručno odabranim eteričnim uljima cimeta, geranija, lavande, ružmarina i pačulija (ukomponiranima u bazno ulje badema). Ta aromaterapijska kombinacija je izuzetni prirodni stimulator staničnog metabolizma, potiče izlučivanje suvišne tekućine i toksina čineći kožu gipkom i elastičnom. Ova eterična ulja također učvršćuju slabo vezivno tkivo, snažno dreniraju limfu te poboljšavaju vensku i arterijsku cirkulaciju, te tako potiču otapanje masnog tkiva.

Uz prilagođenu prehranu (sa smanjenim unosom masne hrane, gaziranih pića, alkohola, cigareta, šećera i slatkiša), optimalnu hidrataciju organizma (unošenje oko 2 l tekućine dnevno), tjelesno vježbanje, ulje za anticelulitnu masažu i iskusnog terapeuta, te anticelulitni preparat za lokalno utrljavanje u kućnoj upotrebi možete očekivati dobre rezultate (rezultati mogu varirati od osobe do osobe).

AQUA MED MASAŽA

Ova specifična masoterapijska tehnika omogućava dubinsku relaksaciju čitavog organizma. Specifičnim, dubokim, sporim i progresivnim manualnim pokretima (koriste se laktovi i podlaktice) djeluje na opuštanje mišića, potiče cirkulaciju i metabolizam, uvelike djeluje na posturu (držanje) te klijentu dovodi novu, vitalnu energiju. Ova masaža ima i značajan doprinos u rješavanju neestetskih pojava poput celulita.

AROMA MASAŽA

Aromaterapijska masaža je jednostavna i učinkovita metoda relaksacije koja koristi eterična ulja ukomponirana u bazna ulja poput bademovog, maslinovog... Eterična ulja su potpuno nemasne, lakohlapljive tekućine intenzivnog mirisa koje se dobivaju ekstrakcijom iz ljekovitog bilja. Imaju različito djelovanje na organizam - krijepe ili osvježavaju, stimuliraju ili umiruju, pročišćavaju dišne puteve, djeluju antiseptički i antibakterijski, ili djeluju anticelulitno.

SPORTSKA MASAŽA

Ova masažna tehnika priprema tijelo na fizičku aktivnost ili dubinski opušta mišiće nakon velikih fizičkih aktivnosti. Također je korisna ako nakon fizičke aktivnosti dođe do upale tkiva. Sportska masaža djeluje direktno na mišićni sustav, tako da putem specifičnih manualnih zahvata djeluje na pojedine mišiće i time ih stimulira, poboljšava mišićni tonus, smanjuje napetost, te stimulira krvnu i limfnu cirkulaciju i time uzorkuje pojavu difuzne hiperemije tj. povećanja cirkulacije u tretiranom području.

Ima veliki doprinos u:

- rješavanju neestetskih pojava poput celulita,

- smanjenju masnih nakupina na tretiranim područjima

- te poboljšanju posture (držanja).

Za rezervaciju ili dodatne informacije obratite se u Aqua Med ® Medical Wellness & Consulting na adresi

V. Paraća 13 u Splitu ili na tel: +385 21 645 661, mob: +385 95 4545 455, e-mail: info@aquamed.hr

Napomena: rezultati masaža i tretmana variraju od osobe do osobe