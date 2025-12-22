Anica iz Lučkog podijelila svoje iskustvo: Zadovoljna je, veli, devedeset i devet, ako ne i sto posto

Ljekovita Andrijina mast kad liječnici ne mogu pomoći
Gospođa Ankica iz Lučkog nešto više od dva mjeseca koristi Ljekovitu biljnu mast od deset ljekovitih biljaka gospodina Andrije i zadovoljna je, veli, devedeset i devet, ako ne i sto posto.
- Kad mi liječnici nisu mogli pronaći lijek, pronašla sam si ga sama: Ljekovitu biljnu mast od deset ljekovitih biljaka gospodina Andrije, za koju sam doznala preko internetskih stranica. Imala sam otekline na nogama veličine šake i otkako se mažem ovim ljekovitim biljnim pripravkom, one su nestale – posvjedočila je.
- Noge su mi bile otekle i zacrvenile se, bile su gotovo ljubičaste. Pojavile su se i otekline na obje noge veličine šake, tvrde kao kamen. Radi toga sam bila u bolnici i liječnici su mi preporučili kremu kojom sam se mazala ali nije koristilo i više nisam znala što napraviti. Moja je kći na internetu doznala za Ljekovitu biljnu mast od deset ljekovitih biljaka gospodina Andrije, pa smo ju naručili i počela sam se mazati tri puta dnevno. Usto sam stavljala hladne obloge i uzimala lijek protiv upale, ali zapravo mi je pomogla ova biljna mast. Jako sam zadovoljna. Otekline su se povukle – prezadovoljna je gospođa Ankica.
– Priroda je moćna, Bog nam je stvorio sve biljke, ali mi to ne znamo koristiti. Zato sam zahvalna gospodinu Andriji koji ima znanja i koji priprema ovu ljekovitu biljnu mast, - kaže zadovoljno i nastavlja: - Nije se samo povuklo crvenilo, nego su nestale i druge tegobe, tako da sam jako zadovoljna. Zato i drugima preporučujem ovu mast, jer sam se uvjerila da djeluje. Sestra je imala problema s kralježnicom i odlučila je također probati Ljekovitu biljnu mast od deset ljekovitih biljaka. Namazala se i bol je nestala. Dragom Bogu hvala što radite s tim biljem i što smo i mi naletjeli na vas.
Ostala video svjedočanstva mogu pogledati na našem youtube kanalu: https://www.youtube.
Stoljećima se u narodnoj medicini koristio gavez, jer sadrži alantoin koji pomaže u zacjeljivanju rana i obnavljanju kože, prebiotik inulin te kolin koji djeluje protuupalno. Djelotvornost povećava i devet ostalih ljekovitih biljaka koji u suglasju s gavezom daju snažan prirodni lijek za brojne zdravstvene tegobe. Prirodna biljna mast djelotvoran je lijek namijenjen svim dobnim skupinama.
PRIRODNA BILJNA MAST OD 10 LJEKOVITIH BILJAKA
Stoljećima se u narodnoj tradiciji koristio gavez zbog sadržaja alantoina koji pridonosi njezi i obnovi kože, prirodnog prebiotika inulina te kolina poznatog po umirujućem djelovanju. Djelotvornost pojačava i devet ostalih biljnih sastojaka koji u suglasju s gavezom pružaju snažnu prirodnu potporu u svakodnevnoj njezi kože i tijela. Prirodna biljna mast namijenjena je svim dobnim skupinama.
UDRUŽENA SNAGA 10 BILJAKA
- pomaže kod umorne kože i napetosti u tijelu nakon fizičkog napora
- pogodna za masažu dijelova tijela poput leđa, ramena, vrata i nogu
- njeguje suhu i osjetljivu kožu, idealna za svakodnevnu upotrebu
- umiruje kožu izloženu vanjskim utjecajima
- podržava prirodne procese obnove kože
- koristi se za njegu stopala, peta i ruku
- pruža osjećaj ugode prilikom masaže sljepoočnica i vlasišta
- prikladna za korištenje nakon boravka na suncu ili hladnoć
Uporaba: umasirati na željeno područje čiste i suhe kože nekoliko puta dnevno prema potrebi.
Zapremina 200ml – 25€
Zapremina 400ml – 45€ AKCIJA!
ALkoholna biljna tinktura “ČISTAČ DIŠNIH PUTEVA“
NUTARNJA PRIMJENA
- Čisti dišne puteve i pomaže u liječenju plućnih oboljenja (astma i bronhitis)
- Pročišćava krv od toksina, pomaže kod hepatitisa, jača krv kod slabokrvnih osoba, povećava razinu C vitamina
- Poboljšava rad mozga i srca
- Pomaže kod dijabetesa
- Smanjuje upalne procese, pomaže kod reume i gihta
- Pospješuje probavu i rad želuca
- Liječi gastritis, katar crijeva
- Pojačava izlučivanje mokraće
- Čisti jetru od masnih stanica
- Liječi afte u ustima
- Povoljno utječe na plodnost i rješava ginekološke probleme (CIN 1 i CIN 2, policistični jajnici), pomaže nakon kiretaže
VANJSKA PRIMJENA
Pomaže kod liječenja
- Čireva
- Varikoznih vena
- Hemoroida
- Reume
- Artritisa
- Potkožnih kvrga
- Upala i ozljeda kostiju i zglobova
- Raznih rana i ostalih bolesti
Uporaba: piti po jednu jušnu žlicu 3 puta na dan (ujutro, u podne i uvečer) prije jela ili mazati bolno, upaljeno ili ozlijeđeno mjesto
Zapremina 2.5dcl – 25€
ALkoholna biljna tinktura “ČISTAČ KRVNIH ŽILA“
DIURETIK
Pomaže kod:
- Akutnih i kroničnih edema, zatajenja bubrega, zatajenja srca, povišenog krvnog tlaka, glaucoma
- Sprječavanja kardiovaskularnih bolesti, moždanog i srčanog udara, krvnih ugrušaka, aritmije srca
- Čisti krv od masnoće
- Snižava krvni tlak
- Pomaže kod dijabetesa
- Sprječava razne alergije
- Uništava štetne bakterije stafilokoke i streptokoke
- Otapa bubrežne i žučne kamence, pomaže kod bolesti mokraćnih puteva
- Pomaže kod negativnih posljedica kemoterapije, nesanice i opadanja kose
- Potiče rad jetre, bubrega i prostate, poboljšava rad želuca
- Čisti crijeva i normalizira crijevnu floru
- Pomaže kod nadimanja i plinova, raznih grčeva, proljeva
- Pospješuje potenciju, umanjuje klimakterične tegobe
- Ublažava upale zglobova, artritis i artrozu
- Pomaže u liječenju plućnih oboljenja, bronhitisa, astme i gripeVrh obrasca
Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)
Zapremina 2.5dcl – 25€
TINKTURA OD MEDVJEĐEG LUKA
OBNAVLJA I POMLAĐUJE
- jača imunitet
- tjera parazite, gljivice, mikrobe, viruse
- čisti organizam
- razrjeđuje krv i snižava visoki krvni tlak
- smanjuje koncentraciju „lošeg” kolesterola u krvi
- sprječava bolesti krvnih žila i time umanjuje opasnost od infarkta
- pospješuje rad crijeva, liječi akutne i kronične proljeve, lijenost crijeva i tvrdu stolicu
- blagotvorno djeluje na mokraćni sustav
- čisti jetru od lijekova i toksina i podmlađuje ju
- Poboljšava pamćenje, pomaže kod nesanice i vrtoglavice
- pomaže kod osteoporoze, artritisa te reume
- liječi katar pluća i s njim povezane tegobe disanja, pomaže kod oporavka od tuberkuloze
- djelotvoran kod ekcema, dermatitisa, hematoma i rana
Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)
Zapremina 2.5dcl – 23€
TINKTURA OD IMELE
OPUŠTA I JAČA TIJELO
Pomaže kod
- dijabetesa
- reguliranja krvnog tlaka
- bolesti jetre
- potiče imunološki sustav na borbu protiv carcinoma
- potiče imunitet
- sprječava ovapnjenje krvnih žila, poboljšava cirkulaciju
- čuva kardiovaskularni sustav
- ublažava negativne posljedice kemoterapije
- djeluje protuupalno i pomaže kod artritisa i artroza, varikoznih vena
- koristi kod klimakteričnih tegoba
- ublažava depresiju, nesanicu, napade straha i panike, epilepsiju
Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)
Zapremina 2.5dcl – 23€
ALkoholna biljna tinktura OD KOPRIVE
Prokrvljuje vlasište kose, ojačava korijen kose i spriječava opadanje
- čisti krv i obnavlja crvena krvna zrnca
- potiče rad gušterače i slezene, regulira hormone
- otapa žučni i bubrežni kamenac
- čisti masne jetrene stanice
- pomaže kod ciroze jetre
- smanjuje masnoću u krvi
- liječi gastritis i žgaravicu
- jača mokraćni mjehur
- liječi alergije
- pomaže kod tegoba u klimakteriju
- jača imunitet, sprječava širenje karcinoma
- ublažava i sprječava ispadanje kose
Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)
Zapremina 2.5dcl – 23€
TINKTURA OD HRENA
PRIRODNI ANTIBIOTIK
- Liječi kašalj, probavne tegobe, urinarne infekcije, reumu i akne
- Stimulira lučenje želučanih i crijevnih sokova
- Potiče rad jetre
- Potiče rad srca i cirkulaciju
- Ublažava simptome prehlade, gripe i raznih viroza
- Ublažava reumu
- Potiče imunološki sustav,
- Uništava i uklanja razne parazite, viruse, gljivice i bakterije te pomaže u liječenju bolesti koje uzrokuju
- prirodni antibiotik, probiotik i diuretic
Uporaba: piti po jednu jušnu žlicu 3 puta na dan (ujutro, u podne i uvečer) prije jela
Zapremina 2.5dcl – 23€
Ostale proizvode možete vidjeti na našoj web stranici:
Sve informacije možete dobiti od ponedjeljka do subote
(9:00 – 17:00)
OPG Beraković: 095/911-4899
OPG Beraković svim čitateljima želi blagoslovljen Božić i sretnu Novu godinu!