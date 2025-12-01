Andrijina mast pomogla mi je više nego išta drugo

Gospodin Krešo, koji živi u Kastvu, potječe iz slavonskog mjesta Oprisavci, kao i gospodin Andrija, ali nisu se godinama vidjeli. Ponovno ih je spojila Ljekovita biljna mast od deset ljekovitih biljaka gospodina Andrije, koju je gospodin Krešo počeo koristiti.
- Andrijina ljekovita mast jako mi je puno pomogla. Imam problema s koljenima i upravo se pripremam za operaciju, odnosno stavljanje endoproteze koljena. Međutim, imao sam jako velike bolove, a Ljekovita biljna mast od deset ljekovitih biljaka mi je bolove ublažila velikim dijelom tako da su izdrživi. Što je još bitnije, uvijek sam imao osjećaj zategnutosti mišića, kao da su mi mišići prekratki i to me je jako ometalo u redovnim aktivnostima. Otkako koristim ovu Andrijinu mast, preporodio sam se. Kad se namažem, osjećam se kao kad se vratim s masaže. To je nešto jako, jako dobro. Zadovoljan sam jako – kaže gospodin Krešo.
Inače, Ljekovitu biljnu mast od deset ljekovitih biljaka gospodina Andrije mu je preporučila suprugina ujna iz Karlovca kad im je došla u goste. - Ponudila nam je da probamo i probao sam reda radi. Već sam bio probao razne masti i gelove i nisu bili učinkoviti, tako da inače ne bih ni pokušao namazati se još i ovom mašću. Međutim, da ne uvrijedim ujnu, probao sam Ljekovitu biljnu mast od deset ljekovitih biljaka i bilo mi je fantastično! Odmah sam osjetio da djeluje. Moja supruga je odmah naručila mast i za nas. Tek kad je mast došla, ona se začudila: "Krešo, znaš li da su ove masti iz OPG-a u Oprisavcima?", a to je moje rodno mjesto. Tad sam se sjetio i da sam nekada poznavao Andriju – kaže gospodin Krešo i nastavlja o svom iskustvu s Ljekovitom biljnom masti od deset ljekovitih biljaka: - Mast smo svim srcem preporučili i brojnim našim prijateljima. Narudžbe iz Kastva, s Paga, iz Švedske... od naših prijatelja koji su se uvjerili u djelotvornost ove biljne masti koju proizvodi gospodin Andrija, potvrđuju da su i oni zadovoljni i žele ju nastaviti koristiti. Ljudima to preporučujem i oni sada i sami naručuju. Meni je jako dobra, jako mi je pomogla i sigurno ću ju koristiti i nakon operacije. S koljenima se mučim godinama, nije to nešto što se javilo prije dva-tri mjeseca, ali nijedna mi mast nije pomogla kao ova koju od deset ljekovitih biljaka priprema Andrija. I stvarno zahvaljujem što radi ovaj djelotvorni biljni pripravak – zaključuje gospodin Krešo.
Tako je Ljekovita biljna mast od deset ljekovitih biljaka pomogla i gospodinu Kreši i njegovim prijateljima, ali i spojila mještane i vratila sjećanje na djetinjstvo i mladost.
Stoljećima se u narodnoj tradiciji koristio gavez zbog sadržaja alantoina koji pridonosi njezi i obnovi kože, prirodnog prebiotika inulina te kolina poznatog po umirujućem djelovanju. Djelotvornost pojačava i devet ostalih biljnih sastojaka koji u suglasju s gavezom pružaju snažnu prirodnu potporu u svakodnevnoj njezi kože i tijela. Prirodna biljna mast namijenjena je svim dobnim skupinama.
UDRUŽENA SNAGA 10 BILJAKA
- pomaže kod umorne kože i napetosti u tijelu nakon fizičkog napora
- pogodna za masažu dijelova tijela poput leđa, ramena, vrata i nogu
- njeguje suhu i osjetljivu kožu, idealna za svakodnevnu upotrebu
- umiruje kožu izloženu vanjskim utjecajima
- podržava prirodne procese obnove kože
- koristi se za njegu stopala, peta i ruku
- pruža osjećaj ugode prilikom masaže sljepoočnica i vlasišta
- prikladna za korištenje nakon boravka na suncu ili hladnoći
Uporaba: umasirati na željeno područje čiste i suhe kože nekoliko puta dnevno prema potrebi.
Zapremina 200ml – 25€
Zapremina 400ml – 45€ AKCIJA!
Alkoholna biljna tinktura "ČISTAČ DIŠNIH PUTEVA"
NUTARNJA PRIMJENA
- Čisti dišne puteve i pomaže u liječenju plućnih oboljenja (astma i bronhitis)
- Pročišćava krv od toksina, pomaže kod hepatitisa, jača krv kod slabokrvnih osoba, povećava razinu C vitamina
- Poboljšava rad mozga i srca
- Pomaže kod dijabetesa
- Smanjuje upalne procese, pomaže kod reume i gihta
- Pospješuje probavu i rad želuca
- Liječi gastritis, katar crijeva
- Pojačava izlučivanje mokraće
- Čisti jetru od masnih stanica
- Liječi afte u ustima
- Povoljno utječe na plodnost i rješava ginekološke probleme (CIN 1 i CIN 2, policistični jajnici), pomaže nakon kiretaže
VANJSKA PRIMJENA
Pomaže kod liječenja
- Čireva
- Varikoznih vena
- Hemoroida
- Reume
- Artritisa
- Potkožnih kvrga
- Upala i ozljeda kostiju i zglobova
- Raznih rana i ostalih bolesti
Uporaba: piti po jednu jušnu žlicu 3 puta na dan (ujutro, u podne i uvečer) prije jela ili mazati bolno, upaljeno ili ozlijeđeno mjesto
Zapremina 2.5dcl – 25€
Alkoholna biljna tinktura "ČISTAČ KRVNIH ŽILA"
DIURETIK
Pomaže kod:
- Akutnih i kroničnih edema, zatajenja bubrega, zatajenja srca, povišenog krvnog tlaka, glaucoma
- Sprječavanja kardiovaskularnih bolesti, moždanog i srčanog udara, krvnih ugrušaka, aritmije srca
- Čisti krv od masnoće
- Snižava krvni tlak
- Pomaže kod dijabetesa
- Sprječava razne alergije
- Uništava štetne bakterije stafilokoke i streptokoke
- Otapa bubrežne i žučne kamence, pomaže kod bolesti mokraćnih puteva
- Pomaže kod negativnih posljedica kemoterapije, nesanice i opadanja kose
- Potiče rad jetre, bubrega i prostate, poboljšava rad želuca
- Čisti crijeva i normalizira crijevnu floru
- Pomaže kod nadimanja i plinova, raznih grčeva, proljeva
- Pospješuje potenciju, umanjuje klimakterične tegobe
- Ublažava upale zglobova, artritis i artrozu
- Pomaže u liječenju plućnih oboljenja, bronhitisa, astme i gripeVrh obrasca
Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)
Zapremina 2.5dcl – 25€
TINKTURA OD MEDVJEĐEG LUKA
OBNAVLJA I POMLAĐUJE
- jača imunitet
- tjera parazite, gljivice, mikrobe, viruse
- čisti organizam
- razrjeđuje krv i snižava visoki krvni tlak
- smanjuje koncentraciju "lošeg" kolesterola u krvi
- sprječava bolesti krvnih žila i time umanjuje opasnost od infarkta
- pospješuje rad crijeva, liječi akutne i kronične proljeve, lijenost crijeva i tvrdu stolicu
- blagotvorno djeluje na mokraćni sustav
- čisti jetru od lijekova i toksina i podmlađuje ju
- Poboljšava pamćenje, pomaže kod nesanice i vrtoglavice
- pomaže kod osteoporoze, artritisa te reume
- liječi katar pluća i s njim povezane tegobe disanja, pomaže kod oporavka od tuberkuloze
- djelotvoran kod ekcema, dermatitisa, hematoma i rana
Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)
Zapremina 2.5dcl – 23€
TINKTURA OD IMELE
OPUŠTA I JAČA TIJELO
Pomaže kod:
- dijabetesa
- reguliranja krvnog tlaka
- bolesti jetre
- potiče imunološki sustav na borbu protiv carcinoma
- potiče imunitet
- sprječava ovapnjenje krvnih žila, poboljšava cirkulaciju
- čuva kardiovaskularni sustav
- ublažava negativne posljedice kemoterapije
- djeluje protuupalno i pomaže kod artritisa i artroza, varikoznih vena
- koristi kod klimakteričnih tegoba
- ublažava depresiju, nesanicu, napade straha i panike, epilepsiju
Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)
Zapremina 2.5dcl – 23€
Alkoholna biljna tinktura OD KOPRIVE
Prokrvljuje vlasište kose, ojačava korijen kose i spriječava opadanje
- čisti krv i obnavlja crvena krvna zrnca
- potiče rad gušterače i slezene, regulira hormone
- otapa žučni i bubrežni kamenac
- čisti masne jetrene stanice
- pomaže kod ciroze jetre
- smanjuje masnoću u krvi
- liječi gastritis i žgaravicu
- jača mokraćni mjehur
- liječi alergije
- pomaže kod tegoba u klimakteriju
- jača imunitet, sprječava širenje karcinoma
- ublažava i sprječava ispadanje kose
Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)
Zapremina 2.5dcl – 23€
TINKTURA OD HRENA - PRIRODNI ANTIBIOTIK
- Liječi kašalj, probavne tegobe, urinarne infekcije, reumu i akne
- Stimulira lučenje želučanih i crijevnih sokova
- Potiče rad jetre
- Potiče rad srca i cirkulaciju
- Ublažava simptome prehlade, gripe i raznih viroza
- Ublažava reumu
- Potiče imunološki sustav,
- Uništava i uklanja razne parazite, viruse, gljivice i bakterije te pomaže u liječenju bolesti koje uzrokuju
- prirodni antibiotik, probiotik i diuretic
Uporaba: piti po jednu jušnu žlicu 3 puta na dan (ujutro, u podne i uvečer) prije jela
Zapremina 2.5dcl – 23€
