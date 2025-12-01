Andrijina mast pomogla mi je više nego išta drugo

Gospodin Krešo, koji živi u Kastvu, potječe iz slavonskog mjesta Oprisavci, kao i gospodin Andrija, ali nisu se godinama vidjeli. Ponovno ih je spojila Ljekovita biljna mast od deset ljekovitih biljaka gospodina Andrije, koju je gospodin Krešo počeo koristiti.

- Andrijina ljekovita mast jako mi je puno pomogla. Imam problema s koljenima i upravo se pripremam za operaciju, odnosno stavljanje endoproteze koljena. Međutim, imao sam jako velike bolove, a Ljekovita biljna mast od deset ljekovitih biljaka mi je bolove ublažila velikim dijelom tako da su izdrživi. Što je još bitnije, uvijek sam imao osjećaj zategnutosti mišića, kao da su mi mišići prekratki i to me je jako ometalo u redovnim aktivnostima. Otkako koristim ovu Andrijinu mast, preporodio sam se. Kad se namažem, osjećam se kao kad se vratim s masaže. To je nešto jako, jako dobro. Zadovoljan sam jako – kaže gospodin Krešo.

Inače, Ljekovitu biljnu mast od deset ljekovitih biljaka gospodina Andrije mu je preporučila suprugina ujna iz Karlovca kad im je došla u goste. - Ponudila nam je da probamo i probao sam reda radi. Već sam bio probao razne masti i gelove i nisu bili učinkoviti, tako da inače ne bih ni pokušao namazati se još i ovom mašću. Međutim, da ne uvrijedim ujnu, probao sam Ljekovitu biljnu mast od deset ljekovitih biljaka i bilo mi je fantastično! Odmah sam osjetio da djeluje. Moja supruga je odmah naručila mast i za nas. Tek kad je mast došla, ona se začudila: "Krešo, znaš li da su ove masti iz OPG-a u Oprisavcima?", a to je moje rodno mjesto. Tad sam se sjetio i da sam nekada poznavao Andriju – kaže gospodin Krešo i nastavlja o svom iskustvu s Ljekovitom biljnom masti od deset ljekovitih biljaka: - Mast smo svim srcem preporučili i brojnim našim prijateljima. Narudžbe iz Kastva, s Paga, iz Švedske... od naših prijatelja koji su se uvjerili u djelotvornost ove biljne masti koju proizvodi gospodin Andrija, potvrđuju da su i oni zadovoljni i žele ju nastaviti koristiti. Ljudima to preporučujem i oni sada i sami naručuju. Meni je jako dobra, jako mi je pomogla i sigurno ću ju koristiti i nakon operacije. S koljenima se mučim godinama, nije to nešto što se javilo prije dva-tri mjeseca, ali nijedna mi mast nije pomogla kao ova koju od deset ljekovitih biljaka priprema Andrija. I stvarno zahvaljujem što radi ovaj djelotvorni biljni pripravak – zaključuje gospodin Krešo.

Tako je Ljekovita biljna mast od deset ljekovitih biljaka pomogla i gospodinu Kreši i njegovim prijateljima, ali i spojila mještane i vratila sjećanje na djetinjstvo i mladost.

Stoljećima se u narodnoj tradiciji koristio gavez zbog sadržaja alantoina koji pridonosi njezi i obnovi kože, prirodnog prebiotika inulina te kolina poznatog po umirujućem djelovanju. Djelotvornost pojačava i devet ostalih biljnih sastojaka koji u suglasju s gavezom pružaju snažnu prirodnu potporu u svakodnevnoj njezi kože i tijela. Prirodna biljna mast namijenjena je svim dobnim skupinama.

UDRUŽENA SNAGA 10 BILJAKA

pomaže kod umorne kože i napetosti u tijelu nakon fizičkog napora

pogodna za masažu dijelova tijela poput leđa, ramena, vrata i nogu

njeguje suhu i osjetljivu kožu, idealna za svakodnevnu upotrebu

umiruje kožu izloženu vanjskim utjecajima

podržava prirodne procese obnove kože

koristi se za njegu stopala, peta i ruku

pruža osjećaj ugode prilikom masaže sljepoočnica i vlasišta

prikladna za korištenje nakon boravka na suncu ili hladnoći

Uporaba: umasirati na željeno područje čiste i suhe kože nekoliko puta dnevno prema potrebi.

Zapremina 200ml – 25€

Zapremina 400ml – 45€ AKCIJA!

Alkoholna biljna tinktura "ČISTAČ DIŠNIH PUTEVA"

NUTARNJA PRIMJENA

Čisti dišne puteve i pomaže u liječenju plućnih oboljenja (astma i bronhitis)

Pročišćava krv od toksina, pomaže kod hepatitisa, jača krv kod slabokrvnih osoba, povećava razinu C vitamina

Poboljšava rad mozga i srca

Pomaže kod dijabetesa

Smanjuje upalne procese, pomaže kod reume i gihta

Pospješuje probavu i rad želuca

Liječi gastritis, katar crijeva

Pojačava izlučivanje mokraće

Čisti jetru od masnih stanica

Liječi afte u ustima

Povoljno utječe na plodnost i rješava ginekološke probleme (CIN 1 i CIN 2, policistični jajnici), pomaže nakon kiretaže

VANJSKA PRIMJENA

Pomaže kod liječenja

Čireva

Varikoznih vena

Hemoroida

Reume

Artritisa

Potkožnih kvrga

Upala i ozljeda kostiju i zglobova

Raznih rana i ostalih bolesti

Uporaba: piti po jednu jušnu žlicu 3 puta na dan (ujutro, u podne i uvečer) prije jela ili mazati bolno, upaljeno ili ozlijeđeno mjesto

Zapremina 2.5dcl – 25€

Alkoholna biljna tinktura "ČISTAČ KRVNIH ŽILA"

DIURETIK

Pomaže kod:

Akutnih i kroničnih edema, zatajenja bubrega, zatajenja srca, povišenog krvnog tlaka, glaucoma

Sprječavanja kardiovaskularnih bolesti, moždanog i srčanog udara, krvnih ugrušaka, aritmije srca

Čisti krv od masnoće

Snižava krvni tlak

Pomaže kod dijabetesa

Sprječava razne alergije

Uništava štetne bakterije stafilokoke i streptokoke

Otapa bubrežne i žučne kamence, pomaže kod bolesti mokraćnih puteva

Pomaže kod negativnih posljedica kemoterapije, nesanice i opadanja kose

Potiče rad jetre, bubrega i prostate, poboljšava rad želuca

Čisti crijeva i normalizira crijevnu floru

Pomaže kod nadimanja i plinova, raznih grčeva, proljeva

Pospješuje potenciju, umanjuje klimakterične tegobe

Ublažava upale zglobova, artritis i artrozu

Pomaže u liječenju plućnih oboljenja, bronhitisa, astme i gripeVrh obrasca

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 25€

TINKTURA OD MEDVJEĐEG LUKA

OBNAVLJA I POMLAĐUJE

jača imunitet

tjera parazite, gljivice, mikrobe, viruse

čisti organizam

razrjeđuje krv i snižava visoki krvni tlak

smanjuje koncentraciju "lošeg" kolesterola u krvi

sprječava bolesti krvnih žila i time umanjuje opasnost od infarkta

pospješuje rad crijeva, liječi akutne i kronične proljeve, lijenost crijeva i tvrdu stolicu

blagotvorno djeluje na mokraćni sustav

čisti jetru od lijekova i toksina i podmlađuje ju

Poboljšava pamćenje, pomaže kod nesanice i vrtoglavice

pomaže kod osteoporoze, artritisa te reume

liječi katar pluća i s njim povezane tegobe disanja, pomaže kod oporavka od tuberkuloze

djelotvoran kod ekcema, dermatitisa, hematoma i rana

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 23€

TINKTURA OD IMELE

OPUŠTA I JAČA TIJELO

Pomaže kod:

dijabetesa

reguliranja krvnog tlaka

bolesti jetre

potiče imunološki sustav na borbu protiv carcinoma

potiče imunitet

sprječava ovapnjenje krvnih žila, poboljšava cirkulaciju

čuva kardiovaskularni sustav

ublažava negativne posljedice kemoterapije

djeluje protuupalno i pomaže kod artritisa i artroza, varikoznih vena

koristi kod klimakteričnih tegoba

ublažava depresiju, nesanicu, napade straha i panike, epilepsiju

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 23€

Alkoholna biljna tinktura OD KOPRIVE

Prokrvljuje vlasište kose, ojačava korijen kose i spriječava opadanje

čisti krv i obnavlja crvena krvna zrnca

potiče rad gušterače i slezene, regulira hormone

otapa žučni i bubrežni kamenac

čisti masne jetrene stanice

pomaže kod ciroze jetre

smanjuje masnoću u krvi

liječi gastritis i žgaravicu

jača mokraćni mjehur

liječi alergije

pomaže kod tegoba u klimakteriju

jača imunitet, sprječava širenje karcinoma

ublažava i sprječava ispadanje kose

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 23€

TINKTURA OD HRENA - PRIRODNI ANTIBIOTIK

Liječi kašalj, probavne tegobe, urinarne infekcije, reumu i akne

Stimulira lučenje želučanih i crijevnih sokova

Potiče rad jetre

Potiče rad srca i cirkulaciju

Ublažava simptome prehlade, gripe i raznih viroza

Ublažava reumu

Potiče imunološki sustav,

Uništava i uklanja razne parazite, viruse, gljivice i bakterije te pomaže u liječenju bolesti koje uzrokuju

prirodni antibiotik, probiotik i diuretic

Uporaba: piti po jednu jušnu žlicu 3 puta na dan (ujutro, u podne i uvečer) prije jela

Zapremina 2.5dcl – 23€

