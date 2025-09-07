ANA URŠULA NAJEV & BLACK COFFEE RASPRODALI KONCERT DANIMA UNAPRIJED Zbog velikog interesa bit će održan još jedan koncert

Na Teatru uz more gledatelji mahom uživaju u kazališnim izvedbama, no organizatori nam ponekad prirede i posebnu glazbenu večer.

Upravo takva najavljena je za 10. rujna na ljetnoj sceni u Lori gdje će nastupiti splitska glumica i pjevačica Ana Uršula Najev & kultni splitski sastav Black Coffee.

I ne samo najavljena, ova glazbena večer već je i rasprodana i to danima unaprijed. A kako potražnja za ulaznicama ne jenjava imamo i novi datum za ovu glazbenu večer na Teatru uz more.

Poslušajte Anu Uršulu Najev & Black Coffee 23. listopada u 20h na Teatru uz more.

Ulaznice za novi datum već su u prodaji i prvi redovi već polako nestaju mjesec i pol dana unaprijed.

"Od prve najave, potražnja za ulaznicama za ovu glazbenu večer je velika i ne čudi nas što je koncert rasprodan tjedan dana unaprijed. Svi koji su imali prilike dosad poslušati Anu Uršulu i Black Coffee znaju kako ih očekuje jedna posebna glazbena poslastica. Potražnja je još uvijek velika te smo za sve koji nisu na vrijeme stigli pribaviti ulaznice dogovorili novi termin 23. listopada u 20h u dvorani Lora. Ne sumnjamo kako će se i za novi koncert tražiti karta više jer ulaznice su već u prodaji i prvi redovi već su prodani", kaže Tadija Kolovrat, Teatar uz more.

"Drage moje Splićanke, Splićani i svi koji ćete se s nama družiti, nadam se da uživate negdje uz more i da ćemo zajedno uživati na Teatru uz more 10.9. u 20 sati na ljetnoj sceni u Lori. Bit će to jedna posebna glazbena večer pod zvijezdama gdje za vas nastupamo maestralni Black Coffee i ja. Prije dvije godine nam je bilo prekrasno i bili ste najdivnija publika, ali vjerujem da će ove godine biti još posebnije jer ćemo, uz izvođenje dijela našeg standardnog repertoara, ovu večer posvetiti hrvatskim glazbenim divama Terezi, Gabi, Meri, Josipi, Radojki.

Dugo smo pripremali ovaj repertoar i posebno mu se radovali ni ne sanjajući da će nas baš ovih dana napustiti predivna, jedinstvena, neponovljiva Gabi Novak. Sve te nezaboravne pjesme dobile su sada neku novu dimenziju naše zahvale za sve melodije i prekrasne trenutke, prošle i buduće, koje je Gabi svojim glasom i dušom obojala najljepšim bojama.

Bliži nam se, dakle, predivna večer puna emocija, pozitivne energije i dobre glazbe u kojoj ćemo slaviti ljubav i svu raskoš i veličinu ovih umjetnica svjetskog kalibra. Osigurat ćemo vam da ova večer postane prelijepa uspomena, a svi vi koji niste osigurali svoju ulaznicu na vrijeme pridružite nam se na drugom koncertu 23. listopada u 20h u dvorani Lora. Vidimo se na Teatru uz more!", kazala je Ana Uršula Najev.

Požurite po ulaznice za novi koncert Ane Ušule Najev & Black Coffee u Splitu, 23. listopada u 20h na Teatru uz more!

ULAZNICE:

