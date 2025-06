Američki studenti s Lehigh Universityja oduševljeni Digitalnom Dalmacijom: „Ovo je tehnološko središte Hrvatske!“

Splitsko-dalmatinska županija i Digitalna Dalmacija ugostile su delegaciju s prestižnog američkog sveučilišta Lehigh University u sklopu europskog studijskog putovanja organiziranog preko centra za proučavanje poduzetništva (Martindale Center for the Study of Private Enterprise). Riječ je o suradnji koja je započela početkom ove godine, kada su predstavnici Martindale centra prepoznali Digitalnu Dalmaciju kao jedno od najaktivnijih tehnoloških središta za razvoj tehnologije, inovacija i digitalnih vještina u Hrvatskoj, ali i šire.

U Županijski tehnološki hub na Splitu 3 stigla je skupina od 30 preddiplomskih studenata, članova prestižnog programa Martindale Student Associates Honors, uz pratnju mentora i profesora. Program, koji djeluje od 1980. godine, omogućuje studentima Lehigh Universityja da svake godine detaljno prouče gospodarstvo, društvo i javne politike jedne zemlje ili regije te objave rezultate istraživanja u akademskom časopisu Perspectives on Business and Economics.

Inače, Lehigh University je renomirano američko sveučilište s prestižnim statusom. Nalazi se u Pennsylvaniji i poznato je po programima iz inženjerstva, poslovnih znanosti i STEM područja.

Rad Digitalne Dalmacije - punih 8 godina

Digitalna Dalmacija dokazala se kao snažna tehnološka zajednica koja već punih osam godina aktivno gradi prepoznatljiv tehnološki identitet Splitsko-dalmatinske županije, i to kroz edukacije digitalnih vještina, startup poduzetništvo i povezivanje tehnoloških stručnjaka. Tijekom susreta sa studentima, koordinator startup ekosustava Josip Musić iz Digitalne Dalmacije predstavio je tri ključna područja djelovanja: razvoj digitalnih vještina (besplatne edukacije za sve generacije), startup ekosustav (s naglaskom na GROWit akcelerator koji startupovima osigurava prostor, financije, mentorstvo i vidljivost) te tehnološku zajednicu (mrežu tehnoloških poduzetnika, inovatora, mentora i studenata).

„Ono što nas izdvaja jest naš holistički pristup, vertikalno posloženi programi - povezujemo edukaciju i tehnologiju, startup podršku i institucionalne partnere, lokalnu zajednicu i međunarodne prilike. Digitalna Dalmacija djeluje kao središnje mjesto susreta svih kojima je stalo do budućnosti digitalne Hrvatske“, otkrio je Josip Musić.

Velik interes za edukacije i zajednicu Digitalne Dalmacije

Poseban interes kod studenata izazvalo je pitanje kako Digitalna Dalmacija uspijeva privući učenike, nastavnike i širu javnost da se uključe u njezine edukacijske programe, poput programa EDIT Code School - najveće škole primijenjenog programiranja, kroz koju je u osam godina postojanja prošlo više od 3500 učenika.

Ključ uspjeha leži u suradnji s osnovnim i srednjim školama, aktivnoj promociji u zajednici te osmišljavanju atraktivnih i praktičnih edukacija koje odgovaraju stvarnim interesima polaznika.

Na godišnjoj razini, kroz naše edukativne aktivnosti prođe više od 1200 učenika, nastavnika te članova tehnološke zajednice. Teme se kreću od programiranja i umjetne inteligencije do digitalnog marketinga i startup poduzetništva.

GROWit startupovi inspirirali studente

U okviru prezentacije, naglasak je stavljen na GROWit akcelerator Digitalne Dalmacije - vodeći akceleratorski program koji pomaže startupovima u razvoju poslovnih modela, validaciji tržišta i pripremi za investicije. Tijekom osam godina, GROWit je podržao desetke startup timova koji danas djeluju u područjima zdravlja, prehrane, održivosti, podatkovne znanosti i obrazovanja.

Kako bi studentima prikazali konkretne rezultate rada, svoja su iskustva podijelili predstavnici startup timova: ScanEat (Ante Braović), koji razvija aplikaciju za lakši odabir zdravih namirnica i upravljanje prehranom, te BlueDataB (Ana Bedalov), koji se bavi analizom i primjenom podataka u pomorskom sektoru.

Njihove prezentacije izazvale su veliko zanimanje među studentima, a uslijedila je dinamična rasprava o izazovima, lokalnom tržištu, podršci zajednice i budućim planovima. „Ono što je ovaj posjet učinilo posebnim nije samo činjenica da su studenti iz SAD-a došli u Split, u Digitalnu Dalmaciju. Posebno je to što su došli istražiti nas, učiti od nas, slušati nas i možda pisati o nama. To je jasan znak da ono što gradimo ima tzv. težinu i izvan granica Hrvatske“, poručili su iz Digitalne Dalmacije.

Digitalna Dalmacija nastavlja s organiziranjem korisnih edukativnih programa za razvoj digitalnih vještina. Inicijative i projekti Digitalne Dalmacije podržavaju smjernice Strategije digitalne Hrvatske do 2032. godine. Kroz edukaciju i pristup digitalnim alatima, Digitalna Dalmacija aktivno doprinosi ciljevima Europske unije u stvaranju digitalno pismenih i visokokvalificiranih građana.