Aktivirao se europski sustav za meteo upozorenja: U petak će dio Jadrana pogoditi nevrijeme s tučom

Četvrtak je području Dalmacije donio prolazno smirivanje vremenskih prilika. Najviše dnevne temperature zraka bile su većinom od 21 do 24°C. Krajem dana i navečer tlak zraka bio je u padu, a na moru je zapuhalo jugo kao uvod u promjenu vremena, još jednu u nizu ovoga tjedna.

Navečer su kiša, pljuskovi i grmljavina zahvatili sjeverni Jadran, a jačeg grmljavinskog nevremena s tučom bilo je u dijelovima Slavonije. U vrijeme pisanja teksta, oko 22 sata, grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je Osijek i okolicu.

Prema podacima mreže postaja Pljusak.com, u Osijeku su do 22 sata pale 23 litre kiše po metru kvadratnome, a nažalost, dio grada pogodila je tuča. Jačih oborina bilo je u Istri i zaleđu Rijeke, također ponegdje preko 20 litara.

Dok MeteoAlarm DHMZ-a za cijelu Hrvatsku za petak daje žuti stupanj upozorenja na opasne vremenske prilike, ESTOFEX dijelu srednjeg Jadrana predviđa mogućnost izraženog nevremena:

"A level 2 was issued across parts of the CNTRL Adriatic Sea for all kind of hazards including hail, severe wind gusts, heavy rain and tornadoes", stoji u opisu na službenoj stranici.

Hladna zračna masa već je stigla do sjevernog Jadrana. Primjerice, unutrašnjosti Istre je na 12°C, u isto vrijeme Split i Šibenik mjere 20°C.

Zanimljivo, noćas i ujutro na najvišim vrhovima Velebita može biti malo snijega.

Crometeo donosi izglede vremena za petak, a detaljnu vremensku prognozu za ostatak tjedna pročitajte ujutro na Dalmaciji Danas.

Crometeo prognoza za petak:

Pred nama je još jedna promjena vremena koja će kulminirati u prvom dijelu petka. Primarna ciklona nalazi se nad Skandinavijom, no nad zapadnim Sredozemljem formirao se sekundarni ciklonalni centar koji će tijekom petka s pripadajućim frontalnim sustavom brzo prijeći preko Jadrana dalje na jugoistok. Zbog toga će u unutrašnjosti zemlje doći do novog jakog zahlađenje, a temperatura će pasti i na Jadranu; više na sjevernom Jadranu nego u Dalmaciji. Lokalno će biti jačeg grmljavinskog nevremena, a najviše oborine očekujemo u Lici, Gorskom kotaru, dijelu sjevernog Jadrana, sjeverozapadne Hrvatske i sjeverne Dalmacije. Najmanje oborina vjerojatno će biti na istoku Slavonije i južnoj Dalmaciji. Konvektivni parametri na MeteoAdriatici upućuju na umjereno veliku mogućnost lokalno izraženog nevremena na sjevernom i srednjem Jadranu, Lici i Gorskom kotaru, ponegdje uz tuču. Podno Velebita će zapuhati jaka do olujna bura. Vrijeme će se u drugom dijelu dana postupno smirivati.