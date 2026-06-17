Ako želite pobjeći od nogometa, evo prijedloga FMFS-a

Split pod pritiskom turističke sezone središnji je motiv filma „Anno Domini”, koji će večeras imati hrvatsku premijeru na 19. FMFS-u u Ljetnom kinu Bačvice.

Kratkometražni film redatelja Filipa Antonia Lizatovića spaja fikciju, dokumentarni realizam i crni humor te progovara o posljedicama masovnog turizma i njegovu sve snažnijem utjecaju na život lokalne zajednice. Posebnu atmosferu filmu daju autentični arhivski materijali koje su ustupili stanovnici splitskog Geta, dodatno naglašavajući njegov dokumentarno realistični ton.

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Dugometražni film večeri, „3 dana u rujnu” redatelja Tudora Giurgiua, romantična je crna komedija čija se radnja odvija u stvarnom vremenu i u jednom neprekinutom kadru. Gledatelj tako zajedno s protagonisticom, koja je pobjegla s vlastitog vjenčanja, prolazi kroz njezino emotivno putovanje.

Na Gripama se prikazuje „U nepoznato”, film palestinsko-danskog redatelja Mahdija Fleifela. Riječ je o dinamičnom spoju napetog trilera i socijalne drame, premijerno prikazanom na Filmskom festivalu u Cannesu, gdje je naišao na pohvale kritike i publike.

U besplatno kino u Đardinu stižu kratki filmovi studenata splitskog UMAS-a, koje potpisuju Duje Vlasteličić, Mikula Nižetić, Dora Matošević, Tomislav M. Rottoloni, Jadran Parunov, Petra Crnjac i Luna J. Stamenković.