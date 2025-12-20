AI Navigatori: Europski Erasmus+ projekt koji gradi most između umjetne inteligencije i obrazovanja

U trenutku kada umjetna inteligencija postaje jedan od glavnih pokretača društvenih i obrazovnih promjena, njezina učinkovita i odgovorna primjena u nastavi nameće se kao jedan od ključnih izazova pred kojima se danas nalaze brojni nastavnici.

Sve prisutnija u učionicama, umjetna inteligencija (AI) predstavlja snažan i potencijalno revolucionaran alat koji može temeljito promijeniti način na koji se poučava i uči. Omogućujući personalizirano učenje prilagođeno individualnim potrebama učenika, olakšavajući administrativne zadatke, procese vrednovanja i planiranja nastave te povećavajući dostupnost obrazovnih sadržaja kroz alate kao što su pretvorba govora u tekst i automatsko prevođenje, AI otvara prostor za dostupnije i funkcionalnije obrazovanje.

Kako AI pretvoriti u pouzdan alat u službi obrazovanja koji može unaprijediti kvalitetu učenja, individualizirati nastavu i potaknuti kreativnost učenika, pokazuje Erasmus+ projekt ''AI Navigators'', u kojem značajnu ulogu ima splitska Ustanova za obrazovanje odraslih ''Maksima''.

Riječ je o strateškom partnerstvu sufinanciranom sredstvima Europske unije i Nacionalne agencije za mobilnost i programe EU-a iz Sjeverne Makedonije kroz Erasmus+ ključnu aktivnost 2 (KA2), koje okuplja stručnjake iz pet europskih zemalja – Sjeverne Makedonije, Bugarske, Hrvatske, Srbije i Belgije – koji zajednički rade na razvoju inovativnih edukativnih programa i resursa namijenjenih nastavnicima i edukatorima. Projekt koordinira ''The Autonomous Trade Union for Education, Science and Culture'' iz Sjeverne Makedonije (Samostoen sindicat za obrazovanie, nauka i kultura na Republika Makedonija), dok u partnerstvu sudjeluju ''Koučing centar d.o.o.'' iz Srbije, ''Natsionalna Shkola po Menidzhmant'' i ''Sindikat Obrazovanie Podkrepa'' iz Bugarske, ''New Mindset Coaching & Training SRL – NMCT'' iz Belgije te ''Ustanova za obrazovanje odraslih Maksima'' iz Hrvatske.

Ciljevi projekta: sigurna navigacija svijetom umjetne inteligencije

Središnja ideja projekta temelji se na razvoju AI Navigatora – nastavnika i edukatora koji će kroz specijaliziranu edukaciju steći znanja i vještine potrebne za etičko i odgovorno korištenje umjetne inteligencije u obrazovanju, ali i preuzeti mentorsku ulogu u svojim institucijama i lokalnim zajednicama.

Tijekom projekta je odabrano i educirano 20 AI Navigatora, dok će dodatnih 100 nastavnika sudjelovati u pilot-aktivnostima i praktičnoj primjeni AI alata u nastavnom procesu, čime se fokus projekta usmjerava na izgradnju održive mreže stručnjaka koji će dugoročno širiti znanje i poticati odgovornu digitalnu transformaciju obrazovanja.

Edukativni programi u sklopu projekta ''AI Navigatora'' imaju za cilj upoznati nastavnike s osnovama umjetne inteligencije, prikazati im praktične primjere uporabe različitih AI alata u nastavi te otvoriti prostor za raspravu o etičkim i profesionalnim izazovima koje donosi nova tehnologija. Edukacija je time usmjerena na praktičan rad, razmjenu iskustava i razvoj kritičkog promišljanja o ulozi AI-a u obrazovanju, a ujedno je i izrazito fleksibilna i prilagodljiva različitim obrazovnim kontekstima, od osnovnog i srednjeg obrazovanja do obrazovanja odraslih.

''AI Learning Hub'' – trajni resurs za edukatore

Za sve koji žele odmah krenuti s učenjem, projekt je lansirao ''AI Learning Hub'' , online platformu koja nastavnicima i edukatorima nudi slobodan pristup nastavnim materijalima, e-learning modulima, vodičima, video-lekcijama i projektnim publikacijama. Platforma omogućuje samostalno učenje, nadogradnju znanja i praktičnu primjenu AI alata, čime se dodatno potiče kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika.

''AI Learning Hub'' ujedno je zamišljen kao trajni centar znanja koji nadilazi trajanje projekta i ostaje na raspolaganju široj obrazovnoj zajednici. Kroz strukturirani program obuke, umjetna inteligencija prestaje biti apstraktan pojam i postaje konkretan, primjenjiv alat u rukama nastavnika. Putem detaljno osmišljenih video-lekcija na YouTube kanalu ''AI Navigators'' projekta , nastavnici se upoznaju s osnovama tzv. prompt inženjeringa: vještine preciznog oblikovanja upita AI alatima kako bi se dobili kvalitetni i pouzdani rezultati.

No, edukacija ne staje na tehničkim aspektima. Program se sustavno bavi i etičkim pitanjima, osposobljavajući polaznike da prepoznaju tzv. „halucinacije“ umjetne inteligencije, odnosno situacije u kojima AI generira netočne ili izmišljene informacije, da poštuju autorska prava te da kritički vrednuju sadržaj koji stvara stroj. U središtu pristupa nalazi se ideja simbioze: dok umjetna inteligencija preuzima repetitivne zadatke i nudi brze resurse, nastavnik ostaje nezamjenjiv nositelj obrazovnog procesa kroz svoje mentorstvo, empatiju i poticanje kritičkog promišljanja učenika.

Uloga splitske Ustanove za obrazovanje odraslih ''Maksima'' u projektu

Kao hrvatski partner, Ustanova za obrazovanje odraslih ''Maksima'' iz Splita aktivno sudjeluje u razvoju edukativnih sadržaja, osmišljavanju trening programa te diseminaciji projektnih rezultata među nastavnicima, edukatorima i obrazovnim ustanovama. Iskustvo Ustanove ''Maksima'' u obrazovanju odraslih i radu s nastavnicima predstavlja važan doprinos projektu, osobito u kontekstu prijenosa znanja i prilagodbe AI sadržaja stvarnim potrebama nastavnika, istovremeno povezujući hrvatsku obrazovnu zajednicu s europskim trendovima i praksama.

Dugoročni utjecaj na obrazovanje

Erasmus+ KA2 projekt ''AI Navigators'' usmjeren je na stvaranje održivih promjena u obrazovanju, jačanje digitalnih kompetencija nastavnika i razvoj odgovornog pristupa umjetnoj inteligenciji. Kroz međunarodnu suradnju, razmjenu znanja i osnaživanje edukatora, projekt doprinosi modernizaciji obrazovnih sustava i pripremi učenika za društvo u kojem AI ima sve važniju ulogu.

Svi zainteresirani nastavnici, ravnatelji ustanova i šira javnost pozvani su da istraže bogate resurse koje projekt nudi. Materijali su dostupni na službenoj web stranici projekta, čime se otvaraju vrata jednoj novoj, pametnijoj eri obrazovanja u kojoj tehnologija služi čovjeku, a ne obrnuto.

Detalje o projektu ''AI Navigators'' i dostupnim materijalima potražite na službenoj web stranici te na Facebook i Instagram kanalima projekta.

𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛] 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑤𝑠 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟, 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑛𝑜𝑡 𝑏𝑒 ℎ𝑒𝑙𝑑 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑦 𝑢𝑠𝑒 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑚𝑎𝑦 𝑏𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖n.

Ova publikacija [komunikacija] odražava isključivo stavove autora, i Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu uporabu informacija koje se u njoj nalaze.