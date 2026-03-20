Znate li što će se dogoditi danas u 15:46?

Danas u 15:46 dolazi proljeće.

Iako meteorološko proljeće traje još od 1. ožujka, ono “pravo”, astronomsko proljeće počinje danas u 15:46 sati. Riječ je o proljetnoj ravnodnevnici, trenutku kada Sunce prelazi nebeski ekvator i kada su dan i noć gotovo jednako dugi na cijeloj Zemlji.

Taj astronomski događaj označava početak proljeća na sjevernoj hemisferi i uvod u razdoblje duljih i toplijih dana. Nakon ovog trenutka dani će postupno postajati sve duži, a noći kraće, što je jedan od ključnih znakova promjene godišnjeg doba.

Za razliku od meteorološkog proljeća, koje uvijek počinje istog datuma radi lakšeg praćenja klimatskih podataka, astronomsko proljeće svake godine počinje u nešto drugačije vrijeme, ovisno o položaju Zemlje u odnosu na Sunce. Upravo zato se njegov početak veže uz točan sat i minutu ove godine u 15:46.