Znanost i individualni pristup u srcu Splita – nutricionistički rad Doris Ćosić

U vremenu kada su savjeti o prehrani dostupni na svakom koraku – od društvenih mreža do brzih dijeta koje obećavaju rezultate “u 10 dana” – sve je teže znati što zaista ima smisla. Mnogi u Splitu i okolici pokušali su već nekoliko različitih režima prehrane, ali bez trajnih rezultata.

Upravo zato sve više ljudi traži stručan, ali ljudski pristup – onaj koji ne nudi univerzalna rješenja, nego polazi od pojedinca. Takav pristup njeguje Doris Ćosić, magistrica nutricionizma i dijetetike, koja već više od šest godina radi na području Splita.

Doris je diplomirala biološke znanosti (BSc) Fakultet bioloških znanosti, UNIVPM, u Italiji te magistrirala nutricionizam i dijetetiku (MSc) Fakultet medicine i kirurgije, UNIVPM u Italiji, gdje je stekla snažnu znanstvenu i kliničku podlogu. No, u praksi njezin rad nije “hladno akademski” – već usmjeren na stvarne ljude i njihove svakodnevne izazove.

Jer plan prehrane mora funkcionirati uz posao, obitelj, smjenski rad i sezonske obveze.

Nema univerzalnih dijeta

Jedan od temeljnih principa rada Doris Ćosić jest individualan pristup. Ne postoji jedna dijeta za sve – kao što ne postoje ni dva ista organizma.

Savjetovanje započinje detaljnim razgovorom o navikama, ritmu dana, razini stresa, kvaliteti sna i eventualnim zdravstvenim tegobama. Tek tada se izrađuje personalizirani plan.

Cilj nije samo smanjenje tjelesne mase, nego uspostavljanje ravnoteže, stabilne energije tijekom dana i održivih navika koje donose dugoročne rezultate. Probavne smetnje, umor, nadutost, gastritis, upalni procesi u crijevima, promjene na koži – česte su tegobe današnjice Nadutost, osjećaj težine nakon obroka, osjetljivost na određene namirnice ili spor metabolizam problemi su s kojima se javlja sve veću broj ljudi.

Umjesto naglih restrikcija, pristup je postupan i prilagođen. Kroz male, ali ciljane promjene u prehrani, organizam se postupno stabilizira. Klijenti uče razumjeti reakcije vlastitog tijela i prepoznati što im zaista odgovara.

Hormonalna ravnoteža i prehrana

Sve češće se javljaju i poteškoće povezane s hormonskom neravnotežom – posebno kod žena. Promjene u ciklusu, nagle oscilacije težine, umor ili problemi s kožom često su povezani s načinom prehrane i razinom stresa.

U radu se poseban naglasak stavlja na stabilizaciju razine energije, kvalitetan unos proteina i zdravih masnoća te pravilnu raspodjelu obroka kroz dan – bez ekstremnih dijeta i bez izbacivanja cijelih skupina namirnica ako za to nema potrebe.

Edukacija kao temelj trajne promjene

Jedna od najvećih vrijednosti ovog pristupa je edukacija. Klijenti ne dobivaju samo jelovnik, već i objašnjenje zašto se određene promjene uvode i kako one djeluju na organizam.

Kada osoba razumije vlastito tijelo, lakše donosi odluke i dugoročno zadržava zdrave navike.

Neoergon – mjesto integriranog pristupa u Splitu

Svoj profesionalni rad Doris Ćosić provodi u sklopu centra Neoergon u Splitu, na adresi Vukovarska 133, gdje se prehrana i fizičko zdravlje promatraju zajedno.

Prvi korak prema promjeni

Ako već neko vrijeme razmišljate o promjeni prehrambenih navika, ali niste sigurni odakle krenuti – individualno savjetovanje može biti dobar početak.

Bez strogih dijeta.

Bez nerealnih obećanja.

Uz stručno vodstvo i plan prilagođen vašem životu.

Informacije o terminima i načinu naručivanja dostupne su putem centra Neoergon u Splitu.

Ponekad je dovoljan jedan razgovor da stvari počnu ići u pravom smjeru.